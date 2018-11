Les Gunners s’activent pour une cible espagnole

Il y a un an, tout réussissait à Gonçalo Guedes, qui marchait sur l’eau avec Valence et le Portugal. L’ancien Parisien est depuis rentré dans le rang et vit des heures plus difficiles, que ce soit en club ou en sélection.

Des débuts fracassants avec Valence

Très peu décisif cette saison

Gonçalo Guedes doit se languir que l’année 2018 se termine. Jusqu’à maintenant, elle ressemble à un long chemin de croix, autant avec son club qu’avec sa sélection. Convoqué avec le Portugal pour le dernier rassemblement avant de basculer sur 2019, il n’est pas entré en Italie samedi (0-0) et rien ne dit qu’il aura droit à du temps de jeu contre la Pologne mardi (20h45).Mais Guedes n’entre plus vraiment dans les plans de Fernando Santos, qui ne lui a pas donné la moindre minute depuis la Coupe du Monde (deux matchs sur le banc en septembre, forfait en octobre). Le sélectionneur portugais en avait pourtant fait un titulaire en Russie. Une confiance que l’ancien attaquant de Benfica n’a pas vraiment rendue.Associé à Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque, Guedes a enchaîné les prestations insipides durant le tournoi, malgré son doublé contre l’Algérie lors du dernier match de préparation (3-0). Un trompe-l’œil pour un joueur qui a touché ses limites au haut niveau international. Sa saison avait, avant même le Mondial, suivi une courbe descendante. Il l’avait débutée en écrasant tout sur son passage avec Valence. Au sortir de six mois anonymes au PSG, qui avait déboursé plus de 30 millions d’euros pour le recruter à l’hiver 2017, Guedes avait été envoyé en prêt au VCF., 2eme de Liga jusqu’à la mi-décembre. Ses performances lui avaient aussi permis de s’installer comme un titulaire en équipe nationale, grâce notamment à une prestation convaincante face à l’Arabie Saoudite en novembre (3-0).Mais les performances de Guedes n’ont fait que décliner par la suite, jusqu’à ce Mondial raté, suivi d’un transfert définitif du PSG au VCF qui ne s’est concrétisé que fin août (40 millions d’euros + 17 bonus et un pourcentage à la revente). Ce contretemps lui a coûté une vraie préparation d’avant-saison et cela s’en ressent forcément sur son rendement. Si Valence souffre tant offensivement (12 buts marqués en 16 matchs toutes compétitions confondues), c’est en partie parce que le natif de Benavente est loin de son meilleur niveau (aucune réalisation et une seule passe décisive en 580 minutes).Peut-être le déclic qu’il fallait à Valence, seulement 15eme de Liga et toujours en course pour se hisser en 8emes de finale de la Ligue des Champions, et surtout à Guedes. Pour ne pas que la comète qui avait illuminé l’Espagne pendant trois mois la saison passée ne soit pas qu’une étoile filante.