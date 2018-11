Les Foxes blinde une pépite

Ayant fait ses débuts en professionnels en septembre 2017, Hamza Choudhury a été blindé par Leicester. Le jeune espoir des Foxes (21 ans) a prolongé jusqu’en 2022.

A 21 ans, Hamza Choudhury représente l’avenir de Leicester et les Foxes en sont bien conscient. Le club champion d’Angleterre en 2016 a décidé de blinder sa pépite avec une prolongation de deux saisons. « Je suis tellement fier de signer un nouveau contrat dans ce grand club de football, a-t-il déclaré à la chaîne du club. Je ne sais pas si je peux tout à fait le dire mais signer un nouveau contrat ici et pouvoir rester ici pendant de nombreuses années, espérons-le, est incroyable. »mais est l’un des jeunes sur lequel compte fortement Claude Puel. Avec un nouveau bail jusqu’en 2022, le natif de Loughborough a encore le temps de faire ses preuves et de s’imposer au haut niveau.