Les derniers enjeux pour les clubs de Ligue 1

Alors que le championnat de Ligue 1 se termine dans deux semaines, découvrez les derniers objectifs atteignables pour les clubs de l'élite.

Le Paris Saint-Germain se déplace ce vendredi soir à Amiens, lors de la 36ème journée de Ligue 1. Déjà sacré champion, le club de la capitale n’a plus rien à jouer en championnat mais ce n’est pas le cas de tous ses adversaires. Le suspense est au rendez-vous dans la course à l’Europe ! En effet, Lyon, Marseille et Monaco, tous les trois assurés d’aller en Europe, sont au coude à coude pour arracher leur place en phase de groupes de la Ligue des Champions. Le bas du classement est lui aussi très animé puisqu’aucun club n’est officiellement relégué en Ligue 2. Retrouvez en images les principaux enjeux de cette fin de saison.