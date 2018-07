Les adieux de Mahrez à Leicester

Riyad Mahrez a signé ce mardi avec Manchester City pour la somme de 68 millions d'euros et a fait ses adieux à Leicester sur les réseaux sociaux, après quatre saisons et demie passées au club.

Depuis ce mardi, Riyad Mahrez est un joueur de Manchester City. L’Algérien a signé dans le club mancunien pour la somme 68 millions et quitte ainsi Leicester, où il évoluait depuis janvier 2014. Son départ a été vécu comme une terrible nouvelle pour les supporters des Foxes, au vu de l’importance qu’il avait dans le jeu. Afin de remercier le club et ses supporters pour leur soutien apporté pendant ces quatre années et demie, Riyad Mahrez a publié un émouvant message sur son compte Instagram. «Chers supporters, nous avons vécu d’incroyables moments et fait l’histoire du club ensemble. Gagner la Premier League contre tout attente était quelque chose de juste exceptionnel et cela n’aurait jamais été possible sans vous. Je veux vous remercier de m’avoir accueilli à mon arrivée et de m’avoir donné la force et les encouragements nécessaires à la réussite du club. Je voudrais également remercier tous mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes du club qui sont devenues une grande part de ma vie. Maintenant, il est temps pour moi d’aller de l’avant et de construire ce que j’ai développé ici. Je me souviendrai toujours de mon passage à Leicester avec joie et fierté. Merci, merci, merci », a t-il déclaré. Il faut dire que Riyad Mahred est une véritable star à Leicester, notamment depuis sa grande contribution au titre de champion d’Angleterre glané lors de la saison 2015/2016. Au cours de cette saison, il avait inscrit 17 buts et réalisé onze passes décisives. Avec Leicester, Mahrez aura inscrit au total 48 buts en 179 rencontres et se sera fait une place dans le cœur des supporters.