League Cup (quarts de finale) : Arsenal se qualifie, Olivier Giroud blessé

Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales de la League Cup en battant West Ham sur la plus petite des marges. Olivier Giroud est sorti sur blessure à un quart d'heure du terme.

Arsenal s’est qualifié ce mardi pour le dernier carré de la League Cup, en dominant West Ham sur la plus petite des marges (1-0). Du côté de l’Emirates Stadium, les Gunners ont offert une première période très pauvre et ont profité du seul tir cadré du premier acte pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Welbeck, qui a conclu à bout portant une remise de Debuchy (42eme). La seconde période n’a pas été plus attractive mais les hommes d’Arsène Wenger n’ont jamais tremblé face à leurs voisins londoniens. Giroud s’est stoppé net Gros point noir de la soirée, la blessure d’Olivier Giroud qui s’est arrêté net au départ d’une course, à la 75eme minute de jeu. L’international français s’est tenu la cuisse droite avant de s’allonger au sol quelques instants et de quitter le terrain en marchant. S’il est difficile de se prononcer immédiatement sur la gravité de sa blessure, nul doute que cette sortie est un nouveau coup dur pour l’attaquant des Bleus, déjà en manque de temps de jeu cette saison, et qui pourrait en plus avoir du mal à trouver une porte de sortie cet hiver s’il devait être arrêté durant plusieurs semaines.