L'EAG continue d’y croire et a bien raison

L’En Avant Guingamp a concédé une défaite à domicile face à Amiens qui pourrait lui coûter cher dans la course au maintien. Pourtant, les Bretons ont encore des raisons d’espérer.

Didot : « A l’heure actuelle, on est à notre place »

C’est une rengaine qui dure depuis l’arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc. Et qui commence à devenir pesante. Ce samedi, l’En Avant Guingamp a perdu un match crucial pour son maintien en Ligue 1 alors qu’il n’aurait jamais dû. Désormais, les Bretons accusent 8 points de retard sur Amiens, leur premier devancier avant cette 17eme journée, et cinq sur Monaco et Caen, autres membres de la zone rouge, qui n’ont pas joué ce week-end.Pourtant, malgré cette situation inquiétante, les Guingampais veulent toujours y croire. « La situation est difficile mais il faut rester digne et garder la tête haute, en continuant de faire ce qu’on fait de mieux à Guingamp : se battre, a confié l’entraîneur au micro de BeIN SPORTS. Si on baisse la tête et qu’il n’y a que des pleureuses pour dire ‘le contexte est compliqué’… Non. On est Bretons, fiers de l’être, a embrayé Etienne Didot, buteur au Roudourou, au micro du diffuseur. Donc le minimum, c’est de s’arracher. Tant qu’il reste un espoir, on va y croire ».Les Rouges et Noirs ont leurs raisons. Dans le jeu, ils ont été largement supérieurs à leurs adversaires du soir en première période, et se sont créés un nombre incalculable de situations dangereuses durant la première demi-heure. « Aujourd’hui, on ne leur a pas donné grand-chose mais c’était déjà le cas à Reims, contre Nice ou à Dijon », s’est remémoré Gourvennec, avant de dresser un constat unanime : « le peu que l’on donne a trop de conséquences ». Effectivement. L’ASC n’a eu besoin que de cadrer trois tirs pour marquer deux fois. « Aujourd’hui, nos adversaires n’ont pas besoin de faire un gros match pour nous battre et c’est un problème », a renchéri l’entraîneur.Les Guingampais ont conscience de leurs faiblesses et savent même comment les résoudre. « Pour arrêter cela, on se doit de concrétiser nos temps forts », a martelé l’ancien coach de Bordeaux. Sans cela, l’EAG ne décollera pas de cette dernière place de Ligue 1. « A l’heure actuelle, on est à notre place : si on n’est pas capable de faire de meilleurs résultats contre des équipes qui sont juste devant nous, c’est qu’on ne mérite pas mieux, a lâché Didot. Mais on va faire pareil, il n’y a que cela à faire ». Car au moins, les Bretons sont sur le bon chemin.