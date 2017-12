Le semaine des Mondialistes!

Jusqu’au Mondial 2018, et chaque semaine, vous aurez toutes les nouvelles des cinq pays qui représenteront l’Afrique lors de la Coupe du Monde en Russie.

Championnat local, joueurs internationaux, sélection…vous ne raterez rien de ce qui se passe en ce moment chez nos Mondialistes!

Le Nigeria sanctionné par la FIFA, sans conséquences

Le Nigéria a été sanctionné par la FIFA pour avoir fait jouer un joueur suspendu lors de la rencontre de la dernière journée des éliminatoire du Mondial 2018 face à l’Algérie.

En effet, le milieu de terrain Shehu Abdullahi a joué le match sans être autorisé ce qui a engendré la défaite des Super Eagles sur tapis vert (3-0).

Le match s’étant terminé (1-1), le Nigéria perd un point dans le classement final du groupe tandis que l’Algérie en gagne deux. Cela n’a pas de conséquence sur la qualification de l’équipe de Gernor Rohr à la phase finale avec ses 5 points d’avance sur la Zambie mais il a un impact sur le classement FIFA.

En effet, l’Algérie de Rabah Madjer devrait glaner quelques points supplémentaires dans le classement FIFA alors que le Nigéria va en perdre. La NFF devra également s’acquitter d’une amende de CHF 6 000.

Mohamed Salah, joueur Africain BBC de l’année

Actuel meilleur buteur de la prestigieuse Premier League anglaise avec treize réalisations, le virevoltant ailier égyptien de Liverpool Mohamed Salah a été élu ce lundi 11 décembre meilleur joueur africain de l’année 2017 par la BBC, succédant à l’attaquant vedette des Fennecs de l’Algérie Riyad Mahrez.

La super star des Reds a ainsi devancé le capitaine des Panthères du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), le maître à jouer du Syli National de la Guinée Naby Keita (RB Leipzig), le Super Eagle Victor Moses (Chelsea) ainsi que son compère d’attaque à Liverpool Sadio Mané.

Étincelant avec les Reds depuis son arrivée l’été dernier et déjà excellent avec la Roma la saison dernière, le « Pharaon » semble faire l’unanimité, que ce soit au « Royaume de Sa Majesté », en Europe, ou dans le monde entier.

« Je suis très heureux de remporter ce prix. J’aimerais aussi gagner l’année prochaine ! » s’est réjoui le joueur de 25 ans qui devient ainsi le 3ème footballeur égyptien à décrocher cette honorifique distinction après Mohamed Barakat (2005) et Mohamed Aboutrika (2008).

Colère des Sénégalais contre Kasperzsack

Henry Kasperczak s’est confié au nouveau quotidien sénégalais Record. L’ancien sélectionneur des lions ne retient pas de bons souvenirs avec le Sénégal. Le technicien franco-polonais a comparé la génération 2002 à celle de 2017 mais il aussi parlé d’Aliou Cissé.

Sur la génération 2002, qu’il a dirigé après la coupe du monde, Henry Kasperczak se souvient « En un moment donné, je me sus rendu compte que leur parcours et leurs performances au Mondial de 2002 étaient un accident. D’ailleurs, depuis lors, ils n’ont plus réédité ces exploits. Ils étaient tous versés dans l’autosatisfaction. Parce qu’après la Coupe du monde, la plupart pour ne pas dire tous avaient trouvé de très bons clubs en Europe. J’avais tout le temps le sentiment d’être trahi par un groupe qui n’était pas du tout soudé » a déclaré le coach des lions à la coupe d’Afrique au Ghana en 2008.

Tunisie, quatre bi-nationaux convaincus de disputer le Mondial 2018?

Le Sélectionneur de l’équipe nationale Tunisienne, Nabil Mâaloul, a affirmé qu’il est en bonne voie pour faire venir quatre joueurs de calibre, afin de renforcer les rangs des aigles de Carthage.

Il s’agit du frère de Sami Khedira, Rani, qui évolue à Augsburg, en tant que milieu de terrain offensif, de Elyes Skhiri, le milieu de terrain de Montpellier, ainsi que de Seifeddine Khaoui ( Troyes, prêté par l’OM, attaquant ), ainsi que le gardien de Châteauroux, Moez Hassen.

Par ailleurs, la sélection entamera un stage d’une dizaine de jours à Doha ( en présence des joueurs locaux uniquement ), pour préparer le Mondial russe.

Munir, arme secrète de Renard? Le WAC déçoit

Après avoir joué un match avec l’Espagne, Munir El Haddadi (22 ans) ne veut plus jouer avec la Roja après avoir été snobé par les sélectionneur espagnols.

Le joueur de Deportivo Alavés, qui avait porté les couleurs du FC Barcelone, espère désormais pouvoir jouer avec le Maroc et être présent en Russie, l’été prochain, selon la radio Cadena COPE.

Le milieu offensif avait fait un retournement de veste après avoir au départ dit non aux Lions de l’Atlas en 2014. Une requête aurait été envoyée à la FIFA pour permettre à Munir de changer de sélection, ce qui ne serait pas évident.

Battu par Pachuca (1-0, a.p) lors de son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs 2017, le Wydad Casablanca a terminé 6e du tournoi en perdant le match de classement face aux Japonais d’Urawa (3-2), à Abou Dhabi.

Les vainqueurs de la Ligue des Champions d’Asie ont pris l’avantage grâce à Mauricio Antonio (18e, 60e) et Yosuke Kashiwagi (26e). Le représentant africain ont brièvement retrouvé des couleurs après l’égalisation d’Ismail El Haddad (21e) avant de marquer dans les dernières minutes du match (90+4e).

Une participation à oublier pour le champion d’Afrique qui n’a pas laissé des bonnes impressions.