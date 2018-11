Le retour pas impossible de Neymar au Barça

Pep Segura, directeur sportif du FC Barcelone, a confié à la Cadena Ser qu’un retour de Neymar en Catalogne n’était pas inenvisageable.

Le Barça pas rancunier ?

Il s’agit peut-être d’un hasard, d’un calcul, d’un mauvais timing ou d’une simple ironie de l’histoire. Mais jeudi soir, Neymar et le directeur sportif du FC Barcelone, Pep Segura, se sont attaqués à une même rumeur… de deux manières différentes. Lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel retour de la star brésilienne au club, le dirigeant catalan n’a rien fait pour la défaire, dans un discours probablement travaillé en amont et proposé à la Cadena Ser.Au contraire : « J’ai dit, à l’époque, que tout jeune joueur qui part pour l’argent ne revient pas au club, a-t-il lâché dans un premier temps. Mais avec Neymar, les circonstances sont différentes car nous ne parlons pas d’un joueur en formation. C’est un professionnel et, en fonction du marché, nous allons évaluer les meilleures solutions pour nous ». La vérité, donc : Barcelone n’a confirmé aucune négociation avec le Paris Saint-Germain. Mais le club n’a rien infirmé non plus.