Le PSG tout proche de réussir un énorme transfert

Selon De Telegraaf, le Paris Saint-Germain aurait envoyé une délégation à Amsterdam afin de faire savoir aux dirigeants de l’Ajax qu’elle était prête à lâcher les 75 millions d’euros réclamés par le club pour boucler le transfert de Frenkie de Jong.

Les Football Leaks ont joué un rôle

Mbappé aussi a joué le directeur sportif

On le disait néo-Citizen, le voici finalement tout proche du Paris Saint-Germain. D’après les informations du Telegraaf, Frenkie de Jong a fait l’objet d’une gigantesque offensive du champion de France. Une délégation parisienne aurait fait le voyage jusqu’à Amsterdam, jeudi, pour faire savoir à la direction de l’Ajax qu’elle souhaitait aligner les 75 millions d’euros réclamés par Marc Overmars, directeur sportif du club néerlandais, et ses dirigeants. Le média a aussi diffusé des photos démontrant qu’Antero Henrique directeur sportif du PSG et Maxwell, coordinateur sportif, étaient du voyage. Fin octobre, la presse britannique annonçait pourtant que Manchester City tenait la corde, Pep Guardiola souhaitait faire du prodige batave son nouveau maître à jouer.Entre-temps, les Football Leaks ont considérablement secoué le champion d’Angleterre, mettant en exergue ses méthodes pour contourner le Fair-Play Financier, et attirant, de ce fait, l’œil de l’UEFA. Des sommes, allant de 60 à plus de 70 millions d’euros, avaient même été avancées par les tabloïds anglais. Bien qu’également perturbée par les informations diffusées par Mediapart, et malgré les restrictions imposées par le gendarme financier de l’instance européenne de football, la direction parisienne serait donc encore prête à casser sa tirelire, probablement l’été prochain, et faire du génial Oranje le troisième joueur le plus cher de son histoire, derrière Neymar et Kylian Mbappé, recrutés pour plus de 400 millions d’euros à l’été 2017.Le surdoué français avait d’ailleurs renforcé le lobby en vantant les qualités de De Jong, qu’il a affronté à deux reprises avec l’équipe de France dans le cadre de la Ligue des Nations, dans les colonnes de France Football. Ce transfert ferait aussi du milieu de terrain le joueur le plus cher d’Eredivisie, alors que celui de Davinson Sanchez, passé de l’Ajax à Tottenham pour 40 millions d’euros, est un record pour le championnat des Pays-Bas. Pour l’instant.