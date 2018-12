Le Nigeria champion d’Afrique, la Juventus s'envole, le Real se relance...

Younousse Sankharé était particulièrement volubile en conférence de presse vendredi. Et pour cause, avant d’affronter dimanche le PSG (21h00), son club formateur, le milieu de Bordeaux était en pleine forme. Tout en sachant à quel point le défi était important pour les Girondins.

« Elle est marrante cette conférence de presse. » Younousse Sankharé a fait le show vendredi devant les journalistes. Au lendemain d’une victoire contre le Slavia Prague en Ligue Europa (2-0) pour conserver un semblant d’espoir de qualification pour les 16emes de finale, le milieu de Bordeaux était d’humeur rigolarde. Recevoir dimanche le PSG, son club formateur, un match de gala pour les Girondins ? « C’est quoi cette question ? On met les gilets jaunes ? On vient, on fait la manif, ‘Macron démission’. » La clé pour faire tomber le leader invaincu de la L1 ? « Il faut espérer qu’ils aient tous la gastro. Ça va être un match compliqué, mais ce ne sont pas des extraterrestres. » Le timing parfait pour affronter Paris, Neymar et Kylian Mbappé étant diminués et le club de la Capitale sortant d’un gros match contre Liverpool (2-1) ? « Il n’y a pas de bon moment pour les jouer. On va voir ce que ça va donner, mais ça va être compliqué, on ne va pas se mentir. »

Zéro but en L1 cette saison

Pas du genre à manier la langue de bois, Sankharé n’est pas revenu une énième fois sur son histoire parisienne. Lancé à 18 ans chez les pros en octobre 2007, à l’époque où le PSG ferraillait davantage dans la deuxième moitié du classement que dans ses hauteurs, le natif de Sarcelles ne s’y est jamais réellement imposé. Il y a disputé tout de même 47 matchs toutes compétitions confondues, mais le plus souvent des petits bouts, et a définitivement quitté le club à l’été 2011, au moment de l’arrivée au club des Qataris. Une coïncidence plus qu’autre chose, puisqu’il sortait de prêts successifs à Reims et à Dijon avant de s’engager pour de bon avec le DFCO. A son époque bourguignonne, Sankharé s’était découvert un goût pour le but, avec 6 réalisations en 27 rencontres de L2. Record personnel battu la saison passée, avec 7 buts en L1 (8 toutes compétitions confondues). Son compteur est pourtant désespérément bloqué à zéro en championnat en 2018-19. Pas de quoi lui enlever sa bonne humeur contagieuse : « Je me crée des occasions, donc je vais en mettre. »

Sankharé : « Ils sont plus forts que quand il y avait Zlatan »

Repositionné à un poste de deuxième attaquant ces dernières semaines, Sankharé doit impérativement être plus décisif pour répondre aux injonctions de Ricardo à le devenir. Buteur au Parc des Princes à l’automne dernier, il n’avait pas pu savourer ce moment en raison de la fessée administrée par les Parisiens (6-2), qui en avaient planté cinq en première période. En 14 affrontements avec son club formateur, il ne l’a battu que deux fois, une seule même en L1, avec Guingamp en 2014-15 (1-0, passe décisive pour Jérémy Pied). Alors il sait bien l’ampleur de la tâche qui attend les siens, surtout qu’il voit le PSG, qui n’a toujours pas perdu le moindre point en championnat, plus costaud que par le passé. « Ils sont plus efficaces. Le fait qu’ils n’aient pas encore perdu cette saison, ça montre leur suprématie. Ils sont plus forts que quand il y avait Zlatan, ils sont plus verticaux. (…) Il ne faut pas les regarder jouer, ça va être difficile. Il ne faut pas avoir peur de leur rentrer dedans. Tout le monde veut les taper, être les premiers à les battre. C’est un défi pour toute la L1. » Un challenge forcément particulier pour Sankharé.