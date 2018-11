Le Maroc s’offre le Cameroun, l’Egypte renverse la Tunisie, la France surclassée aux Pays-Bas…

Didier Deschamps était remonté après ses joueurs en conférence de presse après la défaite contre les Pays-Bas (2-0).

C’est une défaite logique face à une très belle équipe des Pays-Bas. Il y avait une équipe avec beaucoup d'envie et nous. Ce n'était pas suffisant. En face, il y avait de la qualité aussi alors que nous, on a eu beaucoup de déchets. Notamment dans l'agressivité. Ce soir, il n'y a pas photo. C'est logique que les Pays-Bas gagnent. Quand on est dans le confort... Je ne m'exclus pas de cette analyse. Le haut niveau, c'est des exigences. On ne va pas se réfugier derrière des excuses : ils ont mis beaucoup plus d'envie que nous.On a affronté une très belle équipe des Pays-Bas qui a mis beaucoup d’intensité. Elle a de la qualité, elle l’avait déjà prouvé sur les matchs d’avant. Nous, on a eu des manques. Le contraste a été encore plus important de par ces deux aspects. Ça fait mal, on s’était habitué à avoir de bons résultats et surtout des victoires. Notre objectif était d’assurer cette première place, et maintenant ça ne dépend plus de nous. Je tiens à féliciter cette équipe des Pays-Bas qui a livré un très grand match.Je ne vais pas trouver d'excuses. Les joueurs qui sont là, je les ai choisis. Entre ce qu’on prévoit et ce qui se passe sur le terrain, il y a souvent une différence. On a été mis en grande difficulté et on a eu beaucoup de déchet technique, ajoutez à ça un engagement qui était supérieur chez eux. On a eu peu de situation et heureusement que Hugo (Lloris) a fait des parades, ça aurait pu plus mal se passer encore.