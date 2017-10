Le Havre vient à bout de Lorient et dépasse son adversaire du soir au classement

Emmené par un Alexandre Bonnet en grande forme, Le Havre est parvenu à prendre le meilleur sur Lorient ce lundi, en clôture de la dixième journée de Ligue 2 (3-2). Les Normands montent à la cinquième place du classement, alors que les Merlus enchaînent avec un troisième match d'affilée sans victoire.

Après un début de saison proche de la perfection, Lorient a été contrarié par Auxerre (défaite 1-0) et Nancy (0-0) lors des deux dernières journées. Les hommes de Mickaël Landreau n’avaient pas le choix : s’ils voulaient remonter sur le podium ce lundi soir, il leur fallait renouer avec la victoire du côté du Havre. Mieux entrés dans la partie que leurs adversaires, les Merlus ont ouvert le score relativement tôt. Faïz Selemani s’est en effet illustré grâce à une frappe puissante sur laquelle Yohann Thuram-Ulien n’a pu que constater les dégâts (0-1, 15eme). Les Lorientais ont conservé la maîtrise du ballon et ne semblaient pas pouvoir être mis en danger par une équipe normande plutôt amorphe. Mais les locaux n’ont eu besoin que d’une seule occasion pour se remettre dans le sens de la marche. Suite à un mauvais dégagement de la défense bretonne, Jean-Philippe Mateta ne s’est pas fait prier pour placer le ballon entre les jambes de Paul Delecroix et ainsi égaliser (1-1, 34eme). C’est ensuite allé bien mieux pour le HAC, qui a poursuivi sur sa lancée et a pris l’avantage juste avant la mi-temps? sur un tir précis d’Alexandre Bonnet (2-1, 44eme). Réalistes, les Havrais ont rejoint les vestiaires avec une longueur d’avance sur leurs adversaires.

Bonnet était partout

Et Le Havre n’a pas faibli en deuxième période, bien au contraire. Il faut dire que les Normands ont pu compter sur un Bonnet des grands soirs. L’ancien Toulousain et Sedanais était dans tous les bons coups de son équipe ce lundi soir. En pleine confiance, le capitaine havrais s’est procuré plusieurs occasions intéressantes sur des frappes lointaines (60eme, 69eme) et a eu une influence prépondérante sur le jeu de sa formation. Ce n’est pourtant pas lui mais Jean-Pascal Fontaine qui a inscrit le but du break, d’une jolie tentative de l’extérieur de la surface (3-1, 70eme). Toujours dominateur, le FCL n’a néanmoins pas su trouver les ressources pour revenir, et ce malgré l’entrée de Majeed Waris à l’heure de jeu et la vivacité de Denis Bouanga, qui a mis Thuram-Ulien à contribution (79eme). Fabien Lemoine a cependant relancé le suspense à dix minutes de la fin du match, lui aussi d’un tir longue distance (3-2, 80eme). Pas de quoi déstabiliser les protégés d’Oswald Tanchot, qui ont vaillamment défendu leur avantage au score. Avec seulement un point pris sur neuf possibles, Lorient accuse le coup depuis la mi-septembre et n’est désormais que sixième. Juste derrière Le Havre, qui profite de ce succès pour se replacer au sein du wagon de tête.