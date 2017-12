Le Français Kondogbia intéresse Tottenham

Selon Sky Sports, le milieu de terrain international français de Valence, Geoffrey Kondogbia (24 ans), serait dans le viseur de Tottenham.

Moussa Dembélé en fin de contrat en juin 2019, Tottenham ne perd vraiment pas de temps pour le remplacer. Selon nos confrères britanniques de Sky Sports, les Spurs auraient jeté leur dévolu sur Geoffrey Kondogbia (24 ans), actuellement prêté à Valence par l’Inter Milan, pour venir combler un probable départ de Dembélé. L’affaire est évidemment loin d’être conclue : Kondogbia appartenant à l’Inter, le club valencian est prioritaire et dispose d’une option d’achat de l’ordre de 25 millions d’euros.

Kondogbia, la renaissance à Valence

Parti en Espagne pour se relancer, le milieu de terrain international français fait mieux : il s’est imposé comme un maillon essentiel de Valence, surprenant dauphin de Barcelone en Liga. En quatorze journées de championnat espagnol, Geoffrey Kondogbia en a manqué deux seulement : la première parce qu’il n’était toujours pas parti de l’Inter Milan, puis la septième après avoir écopé d’un carton rouge lors du match précédent. Titulaire à douze reprises, il a retrouvé les qualités qui avait fait de lui un milieu de terrain très prometteur entre 2013 et 2015, quand il évoluait à Monaco. Cerise sur le gâteau : avec trois buts et une passe décisive, il sait aussi se montrer décisif lorsqu’il le faut… Bref, c’est une certitude, son prêt à Valence est une véritable renaissance. De quoi lui ouvrir les portes d’un cador de la Premier League ?