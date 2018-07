Le destin d’un pays entre leurs mains

L’équipe de France affronte la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 ce mardi soir (20h00). En quête d’une troisième finale dans son histoire, la France retient son souffle et s’en remet à un groupe de 23 Bleus qui ont su créer un élan populaire derrière eux. Que le rêve continue !

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SAINT-PETERSBOURG

Ce matin, vous n’avez pas ouvert les yeux de la même manière que d’habitude. Vous l’entendez, cette petite musique ? Vous les ressentez, ces frissons ? Nous y sommes. Douze ans après, la France est de retour en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce mardi soir, à 20h00, un pays va s’arrêter. Deux pays voisins, même. La malice de l’histoire a voulu que Français et Belges, voisins et cousins, se retrouvent pour une place en finale d’un Mondial qui réunit pourtant un plateau immense au départ. « C’est un match particulier parce que déjà géographiquement c’est un pays frontalier. Et puis la plupart des joueurs évoluent en Premier League, donc on les connait bien », a relevé Hugo Lloris lundi devant les médias. Depuis la victoire contre l’Argentine en 8eme de finale, un élan s’est créé dans le pays. Le succès plein de maîtrise contre l’Uruguay en quart de finale n’a fait qu’amplifier la vague. Douze ans, c’est peu et long à la fois. Pour toute une jeune génération, c’est le premier frisson d’une vie de football en bleu, en blanc et en rouge. Et ça n’a pas d’égal.

Il n’est pas dit que l’occasion se représente un jour

« C’est un match fantastique, une demi-finale de Coupe du Monde. On va représenter notre pays avec honneur et on va donner le maximum », a promis le capitaine de l’équipe de France. Lui qui a vécu les heures les plus sombres du football hexagonal au début de sa carrière internationale le sait mieux que d’autres : les Bleus sont à deux marches de l’extase, et il n’est pas dit que cette occasion se représente un jour. Même pour les plus jeunes du groupe. Même pour le talent insouciant d’un Kylian Mbappé, à peine 19 ans. « Je crois qu’on a une opportunité de marquer l’histoire de l’équipe de France », a insisté le Niçois, soutenu par son sélectionneur : « On est en demi-finale, il y a une opportunité de jouer une finale de Coupe du Monde », a appuyé Didier Deschamps. Mieux que les autres, lui connait la valeur d’un rendez-vous avec son pays. Planter son drapeau sur l’Everest du ballon rond, lui sait la sensation que cela procure.

Une fois dans son histoire, la Belgique veut prendre le leadership

Il y a deux semaines, ils n’étaient pas nombreux, les Français à croire en une deuxième étoile brodée sur le cœur de leurs champions. Deux matchs ont suffi à changer l’état d’esprit d’un public mais aussi d’une équipe. « Le début de compétition, malgré les résultats, a été laborieux. La montée en puissance a été nécessaire de par la qualité de nos adversaires en 8eme et en quart, mais tous ceux qui sont là prennent un vécu qui leur servira dans les années à venir », estime Didier Deschamps. En face cependant, la Belgique n’est pas en reste. Trop souvent dans l’ombre, trop souvent écrasée par la grandeur de son voisin, elle aimerait bien prendre le leadership une fois dans son histoire. Dotés d’une génération exceptionnelle, les Diables Rouges ont trop bien conscience de ce qui leur arrive cet été. Jamais ils n’ont été aussi proches d’un sacre mondial. Et l’élan populaire, même fort en France, n’a pas d’égal avec ce qui se trame de l’autre côté de la frontière depuis le succès contre le Brésil en quart de finale. « Je pense que c’est l’équipe la plus complète du tournoi, admire Hugo Lloris. Elle sait bien défendre, elle sait attaquer, contre-attaquer, elle est forte dans les airs comme au sol. Ils ont tout ce qu’il faut. C’est une génération fantastique. »

A l’approche d’un bel anniversaire, le clin d’œil serait magnifique

Une journée entière ne sera pas de trop pour se préparer psychologiquement à cette demi-finale. La Belgique est joueuse, la Belgique va de l’avant. Alors les sueurs froides, il faudra composer avec ce mardi soir. « Il y aura des moments difficiles, reconnait le gardien de Tottenham. Il faudra être prêts à souffrir et on le sera, car l’état d’esprit est remarquable depuis le début. » Ce dernier point, tout le monde souligne depuis des semaines. Ce groupe vit remarquablement bien ensemble. « Ce sont des moments uniques que je ne revivrai peut-être plus, confiait Olivier Giroud dimanche. J’ai envie de profiter de chaque moment, de partager mon expérience et de transmettre ma rage de vaincre. » Pour lui comme pour tous les Bleus, l’histoire a tout pour être belle. Magnifique, même. A l’approche du plus bel anniversaire du football français, le pays veut rêver. Pour retomber vingt ans en arrière, ou simplement pour montrer aux plus jeunes ce que signifie la liesse populaire. Cette équipe de France, le pays ne l’a pas toujours portée dans son cœur. Il n’a pas toujours cru en elle. Mais ce soir, il place son destin entre ses mains.