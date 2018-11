Le contrôle anti-dopage suspect de Sergio Ramos

D’après les révélations de Mediapart, tirées des Football Leaks, la FIFA aurait fait preuve d’un étonnant laxisme au moment d’enquêter sur l’affaire de dopage qui a secoué la Russie et le monde du sport.

Les révélations du rapport McLaren sur le système de dopage d’état russe ont secoué tous les sports. Sauf le football. Intrigant, ce constat a été rendu inquiétant par les révélations de Mediapart, tirées des documents Football Leaks, qui laissent entendre que la FIFA a fait preuve d’une étonnante indifférence vis-à-vis du Canadien, dont les informations démontraient que plus de 1000 athlètes russes avait bénéficié d’un système corrompu. En 2016, année où le juriste a fait ses accusations, la plus haute instance du football l’avait sollicité, lui promettant même un statut « d’enquêteur spécial » sur cette affaire. Plus tard, elle avait finalement choisi de l’ignorer de réaliser l’enquête elle-même, justifiant cette décision auprès de l’EIC par un investissement trop coûteux pour « s’attacher ses services ».Une enquête bâclée pour ne pas faire « tâche » avant le Mondial ?L’enquête, donc réalisée par des membres internes, n’a abouti à aucune conclusion troublante, la FIFA n’ayant trouvé aucune preuve suffisante. Deux membres de l’équipe nationale, Sergei Ignashevitch et Mario Fernandes, faisaient pourtant partie d’une liste confidentielle de 11 joueurs suspectés par le rapport, précise Mediapart, qui écrit aussi que Maria Claudia Rojas, la procureure interne de la FIFA et proche d’Infantino, aurait empêché McLaren d’aller plus loin dans ses recherches concernant le football. Tout simplement parce qu’une Coupe du Monde était organisée, quelques mois plus tard, en Russie.