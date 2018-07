Le beau geste de Juan Cuadrado à Cristiano Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo vient de s'engager avec la Juventus Turin, son futur coéquipier Juan Cuadrado lui a cédé son numéro 7 avec classe.

Cela n’est plus une surprise, Cristiano Ronaldo est un grand adepte du numéro 7 depuis le début de sa carrière. Alors qu’il a été transféré pour 100 millions d’euros du Real Madrid à la Juventus Turin il y a deux jours, le Portugais n’aura vraisemblablement pas à s’inquiéter pour se voir attribuer son numéro fétiche dans son nouveau club. Juan Cuadrado, le porteur de ce numéro chez la Vieille Dame jusqu’à maintenant, a été l’auteur d’un très beau geste et a décidé d’accueillir son nouveau coéquipier en le lui cédant. Le Colombien a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en publiant une photo sur laquelle il pose avec le maillot de la Juventus floqué au nom de Ronaldo et du numéro 7. Un geste de grande classe que le quintuple Ballon d’Or devrait apprécier. Alors que les maillots de la Juve à la gloire de Ronaldo se vendent énormément, cela devrait s’intensifier avec la certitude de son futur numéro. Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain, avait également réalisé ce geste l’été dernier en cédant son numéro 10 à Neymar lors de son arrivée dans la capitale.