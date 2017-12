Le Bayern veut mettre le PSG face à ses responsabilités

Tous les deux qualifiés, le Bayern Munich et le PSG s’affrontent pour le gain de la première place du groupe. Malgré une avance confortable même en cas de défaite, les Parisiens sont pourtant mis sous pression de Munichois souhaitant jouer crânement leur chance.

Un match de prestige. C’est de cette manière que Munichois et Parisiens ont décrit l’opposition qui aura lieu ce mardi à l’Allianz Arena. « Ce sera un grand match, avec beaucoup de spectateurs dans tout le monde et des joueurs de niveau mondial. Ce sera un beau spectacle pour le football. », a avoué Unai Emery en conférence lundi. Tous les deux qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich et le PSG ont un statut à assumer en Allemagne dans cette quête de la première place du groupe A. Celui d’un grand qui n’est pas sur le déclin pour les Allemands et celui d’un favori pour le club parisien. «Ça n’a rien de personnel contre le Paris SG, mais nous voulons envoyer un message à l’Europe : le Bayern est là, le Bayern postule pour gagner la Ligue des champions», a admis Kingsley Coman un peu plus tôt lundi.

Les Munichois croient à la remontada

L’international français est conscient que la défaite au Parc des Princes au match aller est encore dans toutes les mémoires. Le cuisant revers (3-0) fin septembre a coûté sa place à Carlo Ancelotti et le Bayern Munich de Jupp Heynckes se retrouve maintenant dos au mur en devant s’imposant par 4 buts d’écart pour ravir la tête à son adversaire du soir. Pourtant, cette mission ne semble pas effrayer un groupe munichois remis sur scelle par le come-back d’Heynckes. « Il faut oublier le match aller, montrer sur la scène européenne que nous sommes à la hauteur d’un club qui a investi un demi-milliard d’euros en recrutement et qui joue au plus haut niveau européen. », estime le coach munichois non sans envoyer une pique au PSG.

Le PSG doit toujours en faire plus

En position de force, le PSG est ce qui se fait de mieux actuellement avec Manchester City à en écouter les différents acteurs du monde du football. Neymar, Kylian Mbappé et Dani Alves en plus, le leader de la Ligue 1 roule sur la Ligue des Champions et n’a plus rien avoir avec celui d’un fameux mois de mars. « Toutes les expériences vécues par les joueurs et le club sont bonnes pour apprendre, pour aller sur un nouveau chemin. Le PSG est différent, meilleur (après la remontada) », assure Emery. Malheureusement, comme à l’époque de cette élimination historique, le PSG semble encore avancer dans la peau de l’outsider contre l’histoire munichoise aux yeux du monde. « Nous avons un avantage, mais ce sera difficile de maintenir cette différence. C’est un stade où le Bayern est très fort. » Plus que la première place du groupe, le PSG doit envoyer un réel message tant qu’il n’aura pas décrocher le Saint-Graal en s’offrant une nouvelle fois le Bayern.