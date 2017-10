Le Barça se met en grève

Le FC Barcelone a annoncé qu'il allait se joindre à la grève générale organisée ce mardi.

Soutien historique à l’indépendance de la Catalogne, le FC Barcelone ne pouvait pas rester insensible aux incidents qui ont eu lieu ce dimanche, à l’occasion du référendum « illégal » auquel les autorités se sont opposées. Après plusieurs heures de doutes et d’incertitudes, le match opposant les Blaugrana à Las Palmas (3-0) s’est finalement déroulé à huis-clos, afin d’éviter les risques d’envahissement du terrain. Mais la tension n’est pas vraiment retombée et quarante-quatre organisations syndicales et civiles ont appelé à la grève générale ce mardi. Elles pourront compter sur le soutien du Barça, qui va se joindre au mouvement. Les portes du club resteront closes et aucun entraînement n’aura lieu. A noter cependant que cela n’aura pas d’incidence majeure pour les joueurs barcelonais puisque l’immense majorité d’entre eux ont profité de la trêve internationale pour rejoindre leur sélection respective…