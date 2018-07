Le Barça officialise (enfin) la venue d'Arthur

Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’Arthur, milieu de terrain du Gremio. Le club catalan a déboursé 31 millions d’euros. Le Brésilien a signé un contrat de six ans.

Le serpent de mer a sorti sa tête de l’eau : le FC Barcelone a enfin officialisé le transfert d’Arthur, jeune milieu de terrain du Gremio surveillé depuis de longs mois par le champion d’Espagne. Le joueur de 21 ans a paraphé un contrat de six ans, et est donc lié aux Blaugrana jusqu’en 2024. Les dirigeants catalans ont déboursé 31 millions d’euros pour convaincre l’entité de Porto Alegre, et pourraient en ajouter 9 de plus selon divers bonus inclus dans la transaction. Cette fois, le Barça a aussi pris ses précautions, imposant une clause libératoire fixée à… 400 millions d’euros, et réclamant aussi la venue immédiate du joueur, alors qu’elle semblait, dans un premier temps, programmée pour le mois de janvier prochain.

Arthur, lancé dans le grand bain du championnat brésilien par Luiz Felipe Scolari alors qu’il n’avait que 18 ans, débarque plus tôt que prévu alors que son compatriote, Paulinho, a choisi de retourner en Chine, au Guangzhou Evergrande. Il renforce ainsi l’entrejeu barcelonais, également dégarni par le départ acté d’Andrés Iniesta au Japon et celui, programmé, d’André Gomes. « C’est le FC Barcelone qui a souhaité faire avancer les négociations, je n’y ai pas participé », a d’ailleurs précisé le natif de Goiânia. Milieu de terrain de poche, apprécié pour sa qualité technique et sa vision de jeu, la révélation du Gremio a, a priori, tout pour s’intégrer au mieux au sein de l’effectif catalan. Reste à savoir s’il réussira son acclimatation au football européen, alors qu’il n’a disputé que deux saisons pleines en professionnel.