Le Barça et Porto tranquilles, Tottenham toujours en course

Le PSG a battu Liverpool ce mercredi soir au Parc des Princes, se relançant complètement dans la course aux 8emes de finale de la Ligue des Champions. Un succès à Belgrade dans deux semaines, et Paris poursuivra sa route en C1.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

LIGUE DES CHAMPIONS (Groupe C) / PSG – LIVERPOOL : 2-1

PSG

Liverpool

Il fallait au moins en gagner un. Un de ces quatre grands rendez-vous européens au programme du PSG dans cette phase de groupes. Après deux nuls contre Naples et une défaite à Liverpool, les Parisiens abattaient leur dernière carte ce mercredi soir dans un Parc des Princes chauffé à blanc. Et grâce à une entame de rêve, les hommes de Thomas Tuchel ont réussi à renverser la montagne rouge de Jürgen Klopp. Enfin, pour la première fois depuis son déplacement à Chelsea il y a trois ans et demi, le club de la Capitale est sorti vainqueur d’un duel au couteau dans lequel il était attendu au tournant. Tout n’a pas été parfait, Liverpool n’a pas été un adversaire d’un très grand niveau, mais le PSG a enfin gommé une partie de ses défauts en répondant présent dans l’impact et dans l’intensité.La deuxième période fut longue, très longue, tant le PSG a éprouvé des difficultés à sortir de sa moitié de terrain au retour des vestiaires, mais quand le collectif de Liverpool a pris le dessus dans le jeu, Paris a pu compter sur des individualités au niveau. Défensivement, Thiago Silva a été excellent et Thilo Kehrer a livré son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, et à la récupération du ballon, Neymar a été parfait pour mettre à mal le club anglais. On trouvera à redire sur les lacunes techniques d’Edinson Cavani ou sur le penalty concédé très naïvement par Angel Di Maria, mais dans l’état d’esprit, les progrès promis par Thomas Tuchel depuis la défaite à Anfield se sont concrétisés. Pour le plus grand bonheur d’un stade qui ne demandait qu’à exulter dans un match à fortes émotions.Dans le groupe C, ce succès parisien change tout. Comme dans le même temps, Naples a battu l’Etoile Rouge, le PSG double Liverpool et s’installe à la deuxième place avant la dernière journée dans deux semaines. Le ballottage est, comme pour Lyon, favorable, mais rien n’est encore fait. Il faudra gagner à Belgrade pour ne pas avoir à guetter le résultat de Liverpool contre Naples, et s’éviter des calculs angoissants. Mais avant de penser à cette ultime journée, Paris doit savourer. Et surtout souffler : plus qu’un nouveau sursis, il s’est offert une vraie chance de continuer à rêver plus grand.A l’entrée de la surface, Di Maria profite d’une remise de la poitrine de Mbappé pour tenter sa chance en demi-volée. Alisson se détend et détourne en corner.But du PSG ! Sur la gauche de la surface, Mbappé tente de trouver Cavani en retrait mais van Dijk repousse. Dans la surface, Bernat surgit et récupère le ballon. L’Espagnol tente sa chance du droit et prend Alisson à contrepied !Neymar lance Mbappé sur la gauche de la surface. En pleine course, l’attaquant parisien joue directement en direction des six mètres dans la course de Cavani. Le ballon est absolument parfait mais Alisson se jette dans les pieds de Cavani et sauve Liverpool.But du PSG ! Quelle contre-attaque parisienne ! Dans leur camp, Neymar et Mbappé sortent du trafic avec un une-deux très bien joué. Derrière, Neymar lance une nouvelle fois Mbappé en profondeur. Le champion du monde s’engouffre dans l’espace libre jusqu’à la surface de réparation de Liverpool, où il centre devant le but pour Cavani. L’Uruguayen bute sur Alisson, mais Neymar a suivi et pousse le ballon dans le but vide.Penalty pour Liverpool ! Sur la gauche de la surface, Di Maria est pris de vitesse par Mané et se jette maladroitement. Le Sénégalais tombe et M.Marciniak accorde un penalty avec l’aide de son assistant de surface. Milner s’en charge et prend Buffon à contrepied.Venu de loin sur le corner de Neymar, Marquinhos débarque dans les six mètres avec autorité et prend le dessus sur Lovren et Henderson. Mais sa tête smashée est repoussée par Alisson, dont le réflexe est salvateur pour les Reds.A l’image de son tacle rageur sur un centre de Robertson, Thiagoa été monstrueux ce mercredi soir. Défensivement, si Kimpembe a parfois fait passer quelques frayeurs dans la défense parisienne, le Brésilien n’a lui jamais douté. Il a éteint Firmino.Dans tous les bons coups,a été récompensé en inscrivant le deuxième but de son équipe en renard des surfaces. Une réalisation dont il initie l’action depuis son camp. Le meneur de jeu brésilien a excellé à chaque fois qu’il a fallu accélérer le jeu du PSG.Aligné à droite, Thiloa livré une prestation dans la lignée de ses dernières sorties avec le PSG. Solide, rigoureux et intelligent dans son placement, l’Allemand a marqué des points et montré qu’il pouvait rendre de fiers services à son équipe dans de grands rendez-vous.Préféré à Alexander-Arnold sur le flanc droit de la défense, Joen’a pas été aussi brillant avec la sélection anglaise. Plus habitué à jouer dans l’axe, le défenseur des Reds a beaucoup souffert quand Neymar et Mbappé ont accéléré. La première période fut même un calvaire pour lui.Mohamedn’est pas aussi impressionnant que la saison dernière depuis la reprise. Et ce déplacement à Paris a confirmé que l’Egyptien avait du mal à retrouver son meilleur niveau. On l’a peu vu sur l’aile droite, pour ne pas dire pas du tout.Pendant que Mbappé, et surtout Neymar, brillaient sur la pelouse du Parc des Princes, Edinsona eu plus de mal à exister dans ce choc. Même s’il est impliqué sur le deuxième but (où il rate quand même son geste devant Alisson), l’Uruguayen a raté trop de passes simples. Choupo-Moting l’a même rapidement remplacé.Plusieurs décisions de M.Marciniak vont faire parler. En première période, Verratti aurait pu être expulsé pour une grosse semelle. Juste avant la mi-temps, le penalty accordé à Liverpool est logique, tout comme le but refusé à Marquinhos au retour des vestiaires suite à une position de hors-jeu. En revanche, en fin de match, Paris aurait dû bénéficier à son tour d’un penalty pour une faute de van Dijk sur Neymar.Temps froid – Pelouse en bon état: M.Marciniak (: Bernat (13eme), Neymar (37eme) pour le PSG – Milner (45eme sp) pour Liverpool: Verratti (24eme), Di Maria (45eme) pour le PSG - Wijnaldum (17eme), J.Gomez (34eme), Sturridge (84eme), van Dijk (90eme), Robertson (92eme) et N.Keita (95eme) pour LiverpoolBuffon () – Kehrer (), Thiago Silva (cap) (), Kimpembe (), Bernat () - Marquinhos (), Verratti (), Di Maria () puis D.Alves (65eme) – Neymar () - Mbappé () puis Rabiot (84eme), Cavani () puis Choupo-Moting (65eme): Areola (g), N’Soki, M.Diaby, Draxler: T.TuchelAlisson () – J.Gomez (), van Dijk (), Lovren (), Robertson () - Milner () puis Shaqiri (77eme), Henderson (cap) (), Wijnaldum () puis N.Keita (66eme) – Salah (), Firmino () puis Sturridge (71eme), Mané (: Mignolet (g), Fabinho, Matip, Alexander-Arnold: J.Klopp