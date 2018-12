Le 3-5-2 lyonnais a fait des victimes collatérales

Aucun des attaquants de pointe de Lille ne donne satisfaction à Christophe Galtier depuis le début de la saison. Avant la réception de Lyon ce samedi (17h00), l’entraîneur lillois s’en est publiquement plaint.

453 minutes sans but pour Rémy

Pepe et Bamba n’assument plus pour les autres

Si Lille possède la cinquième meilleure attaque de l’élite après le premier tiers de la saison (21 buts marqués), le club nordiste ne le doit pas paradoxalement pas à ses différents avant-centres.Un but inscrit par le plus jeune des trois, Leao, à l’occasion de sa première titularisation contre Caen le mois dernier (1-0). Cette bonne entrée en matière, après des débuts rendus compliqués par la non-homologation de son contrat, l’ancien joueur du Sporting CP n’a pas su la faire fructifier. Depuis, il a déçu son entraîneur. Et si le LOSC réalise une phase aller des plus satisfaisantes en championnat, la problématique de l’attaquant de pointe crée une vraie réflexion chez Christophe Galtier.« Aujourd’hui pour être très franc, car je suis très à l’aise avec le sujet, ils savent qu’il n’y a pas de hiérarchie. Personne ne s’est imposé à ce poste, a reconnu Christophe Galtier en conférence de presse cette semaine.Mais on ne peut pas être satisfait. Je ne parle d’état d’esprit, mais de rendement, qu’il s’agisse de buts ou d’actions de but », poursuit le coach du LOSC. Des trois, c’est sûrement Loïc Rémy qui déçoit le plus. Car même si l’international français a perdu le fil de sa carrière depuis trois ans, lui a débarqué dans le Nord avec un vrai statut. « Je pense que Loïc est sur la bonne voie, il travaille beaucoup à l’entraînement et est de mieux en mieux », veut croire Christophe Galtier.« J’ai envie de marquer, de retrouver des sensations. Il n’y a pas de raison que ça ne revienne pas. Je me donne les moyens pour y arriver », assurait l’intéressé lors de son passage devant les médias mi-octobre. Mais depuis, l’ancien Lyonnais et Marseillais n’a toujours pas fait trembler les filets adverses. Son dernier but date d’un match amical contre le Betis Séville en juillet.Soit une disette de 453 minutes (la plus longue de sa carrière s’élève à 461 minutes, entre 2016 et 2017, sous le maillot de Chelsea). Et dans le jeu, alors ? Le 18 avril 2018, avec un doublé sur la pelouse de Valence.Reste le cas Rui Fonte, avec lequel Christophe Galtier semble plus compréhensif. « A sa décharge, Rui n’évolue pas dans son meilleur registre, confesse l’ancien coach de Saint-Etienne.A Braga, il jouait dans un système avec deux attaquants. Là, nous jouons avec Jonathan Ikoné qui n’est pas un attaquant, mais un milieu offensif. » Jusqu’à présent, cette absence de réalisme des avant-centres n’était pas un problème, Nicolas Pepe et Jonathan Bamba s’occupant de tout offensivement. Mais sur les quatre derniers matchs de championnat, ces deux-là n’ont été impliqués que sur un but. Pas anodin si, sur cette même période, le LOSC n’a pris que quatre points…