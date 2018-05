LDC UEFA: le Real Madrid répond encore présent au rendez-vous de la finale

Immortels, les protégés du surdoué kabyle Zinédine Yazid Zidane vont disputer une troisième finale de Ligue des champions d’affilée. Grâce notamment à deux réalisations signées Karim Benzema, le double tenant du titre madrilène a brillamment résisté au rouleau compresseur bavarois (2-2), mardi dans une folle demi-finale retour au Santiago Bernabéu.

Retour sur une passionnante soirée de Ligue des champions qui a tenu en haleine tous les férus du football européen:

Avant de pénétrer sur la pelouse de Santiago Bernabeu, le Bayern Munich avait le choix mardi soir. Retenir que le Real Madrid n’avait concédé que deux défaites sur ses 41 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, ou se remémorer la victoire de la Juventus en terre madrilène (1-3) il y a moins d’un mois.

Visiblement, la formation allemande avait opté pour la seconde solution. Elle ne s’est, en fait, pas laissée le temps de réfléchir puisque après seulement trois minutes de jeu, Kimmich avait déjà ouvert le score dans une entame de match semblable à celle de la demi-finale aller. Pris sur es côtés en début de rencontres, les hommes de Zidane l’ont aussi été dans l’axe au fil des minutes, grâce notamment à la superbe qualité de passe de Thiago Alcantara, qui n’a eu aucun mal à casser les lignes, et à un pressing efficace.

Mais le Real n’est jamais aussi redoutable que lorsqu’il semble dominé et acculé et a répondu sur quelques contres tranchants et un jeu vertical toujours aussi bien maîtrisé. Paradoxalement, c’est à l’issue d’une longue phase de conservation – la seule du premier acte pour la formation espagnole – que Benzema a repris de la tête un centre de Marcelo pour égaliser rapidement après l’ouverture du score (11eme). Seul ombre au tableau dans cette première période très plaisante, cette main de Marcelo dans la surface qui aurait certainement dû être sanctionnée d’un penalty.

Et d’un penalty presque obtenu, le Bayern est passé à une cruelle désillusion quand Ulreich s’est troué de manière inexplicable pour permettre à Benzema, qui n’en demandait pas tant, d’inscrire un doublé dès la reprise (46eme).

Quelques minutes et une nouvelle intervention très litigieuse de Ramos Sur Lewandowski plus tard, Ronaldo a fait preuve d’une imprécision rare à bout portant et laissé la formation allemande en vie (54eme). James Rodriguez ne s’est ensuite pas fait prier pour reprendre un centre de Süle en deux temps et remettre les deux équipes à égalité (63eme), offrant à Santiago Bernabeu une fin de match de folie.

Une dernière demi-heure qui a été la copie conforme du match aller. Les Munichois ont multiplié les occasions et aurait pu faire basculer la rencontre à plusieurs reprises, notamment sur une demi-volée de Tolisso (74eme). Mais Navas a repoussé les assauts bavarois et le Real est une nouvelle fois passé par un trou de souris en tremblant presque autant que contre la Juventus Turin au tour précédent.

Un scénario extrêmement frustrant pour le Bayern, qui pourra nourrir de nombreux regrets. Une sorte d’habitude pour la formation de Zidane, insolente de réussite mais aussi de gestion des temps faibles, et qui paraît intouchable…

#RMAFCB Au coup de sifflet final, Ronaldo a félicité #Benzema

C’est bien le Français qui a été déterminant ce soir #LdC #UCL pic.twitter.com/BBwVeM6g6j — L’UEFA (@UEFAcom_fr) 1 mai 2018

La feuille de match

Ligue des Champions (Demi-finale retour) / REAL MADRID – BAYERN MUNICH : 2-2

Santiago Bernabeu (80 000 spectateurs environ)

Temps sec – Pelouse en bon état

Arbitre: C.Cakir (4)

Buts: Benzema (11eme, 46eme) pour le Real Madrid, Kimmich (3eme), J.Rodriguez (63eme) pour le Bayern Munich

Avertissements : Modric (62eme), L.Vazquez (66eme), Varane (88eme), Casemiro (89eme)pour le Real Madrid

Expulsion : Aucune