LDC UEFA (Demi-finale retour): Les compositions probables d’AS Rome - Liverpool

Battue à l’aller (5-2), l’AS Rome espère créer l’exploit contre Liverpool, ce mercredi (18h45 GMT), lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions UEFA. Découvrez les compositions probables pour ce choc.

Si le Real Madrid s’est arraché contre le Bayern Munich pour se qualifier à une troisième finale consécutive de Ligue des champions, la deuxième demi-finale opposant l’AS Rome à Liverpool s’annonce toute aussi passionnante.

Il y a une semaine, le ballon d’or africain 2017 Mohamed Salah, auteur d’un doublé et de deux passes décisives, avait porté les Reds, solides vainqueurs (5-2) de la formation romaine au terme d’un match complètement fou. Mais comme lors du tour précédent, la Roma ne perd pas espoir. Les hommes de Di Francesco espèrent en effet réaliser une nouvelle « Remontada», à l’image de celle réalisée contre le FC Barcelone en quarts de finale, pour s’offrir un nouvel exploit et rejoindre la finale. Retrouvez ci-dessous les compositions probables des deux équipes.

Plusieurs absences de chaque côté

Pour ce choc au sommet, le coach romain Eusebio Di Francesco doit composer sans son milieu relayeur Kevin Strootman mais également sans ses deux catalyseurs Diego Perotti et Grégoire Defrel, blessés.

Du côté des Reds, Jürgen Klopp est quant à lui privé du défenseur international camerounais Joël Matip mais également d’Emre Can et d’Alex Oxlade-Chamberlain, blessé au genou lors du match aller, et forfait jusqu’à la fin de la saison.

Les compositions probables :