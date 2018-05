LDC : Sadio Mané rejoint Dame Ndoye, à la tête des meilleurs buteurs sénégalais.

Liverpool et Sadio Mané sont qualifiés en finale de la Ligue des champions 2018. Les Reds ont perdu face à l’As Rome (4-2). En marquant le premier but de son équipe, Sadio Mané entre encore un peu plus dans l’histoire du football sénégalais et africain.

Il n’aura qu’une saison à Sadio Mané en champions League pour, quasiment, battre tous les records des Sénégalais dans cette compétition. L’international est devenu, ce mercredi 2 mai 2018, co-meilleur buteur sénégalais en Ligue des champions. En effet, lors de la défaite des reds de Liverpool contre l’As Rome en demi-finale retour de la Ligue des champions (4-2), Sadio Mané a marqué le premier but du match. Ce magnifique but collectif, marqué à la 9ème minute de jeu, est le 9ème de la saison pour l’ancien joueur du Fc Metz.

Avec 9 buts en Ligue des Champions, Sadio Mané rejoint l’ancien international sénégalais, Dame Ndoye à la tête des meilleurs buteurs sénégalais dans cette compétition. Le numéro 10 sénégalais est aussi le premier joueur sénégalais a marqué un et deux buts en demi-finale de Ligue des champions.

Mëme si Liverpool a perdu ce match retour (Retour 4-2 / Aller 5-2), les Reds sont qualifiés en finale de la Ligue des champions. Sadio Mané et ses coéquipiers vont affronter le Real Madrid, en finale, le 26 mai à Kiev. Cette finale sera la première pour un joueur sénégalais.