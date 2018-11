LDC - Préliminaire (aller) : 52 équipes entrent en lice

Le tour préliminaire aller de la Ligue des Champions africaine 2019 débute ce mardi. Retrouvez le programme des rencontres.

📢Coup d'envoi de la #TotalCAFCL 2018/2019: 5⃣2⃣équipes participeront à la 🆕version de la CL Total, les 27&28 nov. Elles seront rejointes par 4 autres en 16e de finale @AlAhly🇪🇬@AsVitaOfficiel 🇨🇩@TPMazembe 🇨🇩& @WACofficiel🇲🇦.@ESTuniscom🇹🇳🏆entrera directement en phase de poules. pic.twitter.com/3G5Kj68mhW — CAF (FR) (@caf_online_FR) 26 novembre 2018

de la nouvelle édition de la Ligue des Champions. En raison de la programmation de la prochaine CAN aux mois de juin et juillet, le début de l'épreuve est avancé. Quatre équipes, en l'occurrence Al-Ahly (Egypte), l'AS Vita Club (RDC), le TP Mazembe (RDC) et le WAC Casablanca (Maroc), rejoindront les qualifiés en 16emes de finale.. Hormis les cinq clubs cités précédemment, cinq autre anciens vainqueurs sont en lice, Ismaïly (1969), le Club Africain (1991), les Orlando Pirates (1995), l'ASEC Mimosas (1998) et les Mamelodi Sundowns (2016).Jaraaf (SEN) - Koroki (TOG)JS Saoura (ALG) - Sporting Gagnoa (CIV)Ittihad Tanger (MAR) - Elect-Sport (TCH)Messager Ngozi (BUR) - Ismaïly (EGY)RC Bobo Dioulasso (BUR) - Coton Sport (CAM)Sonidep (NIG) - Zesco United (ZAM)Orlando Pirates (AFS) - Light Stars (SEY)Volcan Club Moroni (COM) - African Stars (NAM)FC Nouadhibou (MAU) - Al-Ahly Benghazi (LBY)Leones Vegetarianos (GEQ) - Mamelodi Sundowns (AFS)Gor Mahia (KEN) - Big Bullets (MAW)UMS Loum (CAM) - Lobi Stars (NGA)UD Songo (MOZ) - Nkana FC (ZAM)Simba SC (TAN) - Mbabane Swallows (ESW)Telecom (DJI) - Jimma Aba Jifar (ETH)CS Constantine (ALG) - Gamtel (GAM)Al-Merreikh (SOU) - Vipers (OUG)Stade Centrafricain (RCA) - Stade Malien (MLI)ASEC Mimosas (CIV) - Mangasport (GAB)Township Rollers (BOT) - Bantu (LES)APR FC (RWA) - Club Africain (TUN)Al-Hilal (SOU) - JKU (ZAN)Al-Nasr (Lby) - Al-Hilal Juba (SSD)Horoya (GUI) - Barrack Young Controllers (LBR)Primeiro de Agosto (AGO) - AS Otoho (CGO)CNaPS Sport (MAD) - FC Platinum (ZIM)Les manches retour sont programmées les 4 et 5 décembre.