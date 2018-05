LDC - Poules (J2) : Mamelodi Sundowns-Horoya reporté d'une semaine

La rencontre Mamelodi Sundowns-Horoya, pour le compte de la 2eme journée du groupe C de Ligue des Champions, a été reportée d'une semaine.

« Initialement prévu le 15 mai, la rencontre de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des Champions a été déplacée d’une semaine, à la demande club sud-africain et après accord du club guinéen », annonce la Confédération africaine de football dans un communiqué. Le match aura donc lieu le mardi 22 mai prochain au Stade du 28-Septembre à Conakry. L’autre rencontre du groupe, entre le WAC Casablanca (Maroc) et l’AS Togo-Port (Togo) aura bien lieu, elle, le mardi 15 mai au Complexe Mohammed V à Casablanca.