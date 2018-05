LDC - Poules (J1) : Un choc Ahly-Espérance pour commencer

Le choc Al-Ahly - Espérance de Tunis, vendredi, offre une ouverture royale aux phases de poules de Ligue des Champions africaine.

Les phases de poules de la Ligue des Champions africaine débutent ce week-end par une journée riche en rencontres prometteuses. Dans le groupe A, un choc opposant les ténors continentaux d’Al-Ahly et de l’Espérance de Tunis voisine avec une affiche totalement inédite entre les Botswanais de Township Rollers et les Ougandais de KCCA. Dans le groupe B, le MC Alger tentera d’enclencher une nouvelle dynamique positive face aux Marocains du Difâa Hassani El Jadida, sans complexe, tout comme l’Entente de Sétif, qui ira défier samedi le TP Mazembe à Lubumbashi. Le même jour, les nouveaux venus ouest-africains de l’AS Togo-Port et du Horoya croiseront le fer à Lomé, tandis que les deux derniers vainqueurs, à savoir les Mamelodi Sundowns et le WAC Casablanca, s’affronteront à Pretoria. Enfin, on suivra le déplacement de l’Etoile sportive du Sahel chez les Angolais de Primeiro de Agosto, alors que Zesco United se mesurera aux Swazis des Mbabane Swallows.

Programme de la 1ere journée :

Groupe A :

Vendredi : Township Rollers (BOT) – KCCA (OUG)

Vendredi : Al-Ahly (EGY) – ES Tunis (TUN)

Groupe B :

Vendredi : MC Alger (ALG) – Difâa Hassani El Jadida (MAR)

Samedi : TP Mazembe (RDC) – ES Sétif (ALG)

Groupe C :

Samedi : AS Togo-Port (TOG) – Horoya AC (GUI)

Samedi : Mamelodi Sundowns (AFS) – WAC Casablanca (MAR)

Groupe D :

Samedi : Zesco United (ZAM) – Mbabane Swallows (SWA)

Samedi : Primeiro de Agosto (AGO) – ES Sahel (TUN)