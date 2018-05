LDC - Poules (J1) : Ni but ni vainqueur au Caire entre Ahly et Espérance (0-0)

Al-Ahly et l'Espérance de Tunis se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), vendredi lors de la première journée du groupe A de Ligue des Champions, qui a vu dans le même temps les Township Rollers battre KCCA (1-0) à Gaborone.

Très attendu, le choc de la première journée des poules de Ligue des Champions entre Al-Ahly et l’Espérance de Tunis s’est achevé sans but ni vainqueur, vendredi à Borg El Arab (0-0). Face à des Cairotes diminués par plusieurs absences de marque (Azaro, Ajayi, Maaloul faisaient notamment défaut), les Tunisiens ont éprouvé des difficultés à poser leur jeu et ont enregistré les blessures de leurs attaquants Haythem Jouini et Taha Yassine Khenissi.

Les onzes de départ :

Al-Ahly : M.El-Shennawy, Fathi, Naguib, Ashraf, Rahil, Ashour, El-Sulaya, M.Gaber, Soliman, Mahlambi, Mohsen.

ES Tunis : Ben Cherifia, Derbali, Ch.Dhaouadi, Chammam, Rabii, Kom, Fo.Coulibaly, Moncer, Jouini, Khenissi.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #ASCEST pic.twitter.com/5re7YSbxpi — CAF (FR) (@caf_online_FR) 4 mai 2018

Dans l’autre rencontre, qui se jouait à Gaborone, les Township Rollers ont pris le meilleur sur Kampala City Council Authority (1-0), grâce à Lemponye Tshireletso, qui entre ainsi dans l’histoire en devenant le premier sociétaire d’un club botswanais à trouver le chemin des filets en phase de poules de Ligue des Champions. Pour faire de même, les Ougandais de KCCA devront encore patienter encore une journée (au moins).