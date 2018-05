LDC - Poules (J1) : Mamelodi Sundowns et WAC Casablanca dos à dos (1-1)

Les Mamelodi Sundowns et le WAC Casablanca ont fait match nul (1-1), samedi à Pretoria pour le compte de la 1ere journée du groupe C de la Ligue des Champions.

Programmé en clôture de la première journée des phases de poules de Ligue des Champions, le choc entre les deux derniers lauréats de l’épreuve s’est achevé sans vainqueur, samedi à Pretoria entre les Mamelodi Sundowns et le WAC Casablanca (1-1). Devant leur public du Lucas Moripe Stadium, les Sud-Africains avaient pourtant pris le départ rêvé en ouvrant la marque dès l’entame, quand Vilakazi reprenait opportunément (et avec la complicité de Comara) une frappe de Billiat repoussée par El Kharroubi (3eme, 1-0). Alors que les hôtes poussaient pour doubler la mise, El Haddad surgissait au milieu d’une défense endormie pour reprendre victorieusement de la tête un centre de Ounnajem (20eme, 1-1). Dangereux en contre par la suite, les tenants du trophée ne parvinrent à prendre l’avantage, contre un adversaire insuffisamment efficace, à l’image de l’occasion gâchée par Sirino au retour des vestiaires. Ce match nul fait les affaires du Horoya : vainqueurs sur le terrain de l’AS Togo-Port (1-2), les Guinéens s’installent en tête du groupe C.

Les onzes de départ :

Mamelodi Sundowns : Onyango, Langerman, Nascimento, Madisha, Morena, Mabunda, Kekana, Zwane, Vilakazi, Sirino, Billiat.

WAC Casablanca : El Kharroubi, Gadarine, 3Nahiri, Attouchi, Comara, Saidi, Ibrahim Nekkach, Mohamed Ounnajem, El Karti, El Haddad, Tighazoui.