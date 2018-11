LDC - ES Tunis : Une remontée historique, le coach le plus jeune... Les chiffres du sacre

La Juve propose trois joueurs contre Paul Pogba !

✈ #Mercato 🇮🇹 #SerieA La Juventus prête à proposer trois joueurs à Manchester United pour le retour de Pogba ?https://t.co/d5I764Q3Yi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 novembre 2018

Alexis Sanchez veut partir

Alexis Sanchez voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain ! https://t.co/uXyJi70giA — Foot Mercato (@footmercato) 10 novembre 2018

Côte d’Ivoire : Didier Drogba à la retraite ? Pas si sûr...

Arsenal : Les Gunners à l'action dès cet hiver pour Nicolas Pépé ?

Report: Arsenal Ready to Ramp Up Interest in Lille Winger Nicolas Pepe #ArsenalFC https://t.co/PIM4p9K6Jw pic.twitter.com/Cw7bdZZYBU — Arsenal Report (@Arsenal_Fanly) 10 novembre 2018

Milan AC : Un retour d'Alexandre Pato ? Le joueur répond

Eu não falei que irei sair do Tianjin Quanjian. Eu não falei que não voltaria para o São Paulo. E eu não falei que estou indo para o Milan. — PATO (@AlexandrePato) 10 novembre 2018

Après avoir tenté un come-back du côté de Manchester United il y a deux ans, Paul Pogba va-t-il en faire de même avec la Juventus Turin ? Les différents conflits avec José Mourinho ont fait émerger des envies de départ et la Vieille Dame ne serait pas contre rapatrier l’un des anciens chouchous du Juventus Stadium. Lors de son retour avec les Red Devils à Turin la semaine dernière, Pogba a rappelé tout le bien qu’il pensait du club même s’il a coupé court aux rumeurs affirmant « être à Manchester pour l’instant ». Déjà bien fourni au milieu de terrain (Can, Khedira, Matuidi, Pjanic, Bentancur), Massimiliano Allegri et les dirigeants turinois seraient pourtant prêts à faire des folies pour s’offrir le champion du monde. D’après le média anglais Express, la Juventus souhaite mettre en place un stratagème pour faire flancher Manchester United et baisser le prix du transfert du même coup. Les Turinois ne sont pas contre mettre un de leurs joueurs actuels dans la balance et ont déjà choisi le nom des trois potentielles cibles. Il s’agit de Medhi Benatia, Alex Sandro et Mario Mandzukic. Quand on connaît les soucis défensifs mancuniens depuis quelques saisons, le profil des deux premiers cités pourraient bien faire réfléchir dans le nord de l’Angleterre. A lire aussi >> Paul Pogba moqué sur les réseaux avec une comparaison à Usain Bolt A Manchester United, les relations entre José Mourinho et ses joueurs sont loin d’être un long fleuve tranquille. Paul Pogba, Luke Shaw ou encore Alexis Sanchez se sont pris le bec avec le technicien portugais et il semblerait que la coupe est pleine pour le Chilien. Le sérieux The Times explique que l’attaquant n’est clairement pas à son aise dans le nord de l’Angleterre et souhaite quitter les Red Devils au plus vite. Depuis son arrivée à Old Trafford en janvier 2018, l’ancien Barcelonais n’a pas eu le rayonnement escompté (28 matchs, 4 buts), la faute à des petites blessures et à un jeu qui ne lui convient pas. Il se murmure même qu’il n’est pas spécialement intégré dans le vestiaire, n’ayant des affinités qu’avec David De Gea, Romelu Lukaku et Juan Mata.Vendredi, Didier Drogba a fait ses adieux au Phoenix Rising FC à l’issue d’une défaite en finale de l’USL, contre Louisville City (1-0). Pour autant, à 40 ans, l’attaquant ivoirien n’entend pas prendre sa retraite. C’est le message qu’il a fait passer en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux après cette rencontre. Une vidéo tirée du fils « Le Loup de Wall Street », où l’on peut voir Leonardo Di Caprio crier : « je ne vais pas partie, que le spectacle continue ! ». Mais où ?Et si la blessure de Danny Welbeck accélérait les choses pour Nicolas Pépé ? D’après The Sun, Unai Emery n’avait pas l’intention de bouger son effectif cet hiver mais la grave blessure de l’Anglais a bouleversé les plans du technicien espagnol et pourrait forcer Arsenal à mettre 48 millions d’euros sur la table pour attirer le Lillois. Sous contrat avec les Dogues jusqu'en juin 2022, l'attaquant, auteur de 7 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison, ne sera pas cédé en cours de saison à moins d'une offre très substantielle.Six ans après avoir quitté le Milan AC, Alexander Pato peut-il retrouver la Lombardie ? Selon Calciomercato, les Rossoneri commencent à envisager cette possibilité. L’attaquant brésilien, qui vient de marquer 19 buts en Chine avec le TJ Quanjian, s’est bien relancé après des passages difficiles à Chelsea ou à Villarreal. Au Milan, Pato avait notamment remporté un titre de champion d’Italie en 2011. Sur son compte Twitter, le joueur a répondu à cette rumeur : « je n’ai pas dit que je quittais Tianjin Quanjian. Je n’ai pas dit que je ne reviendrais pas à São Paulo. Et je n’ai pas dit que j’allais à Milan », a-t-il écrit. Mais il ne dit pas non plus qu’il va rester…