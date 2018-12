LDC Afrique (16es) : Jaraaf sombre à Casablanca

Grâce à des buts de Moussa Doumbia et Mathieu Cafaro, Reims a profité de la réception de Strasbourg pour relancer la machine après une série de trois matchs sans le moindre succès en Ligue 1. De retour dans la première partie du classement, les hommes de David Guion dépassent leur adversaire du jour.

L1 (J18) / REIMS - STRASBOURG : 2-1

Reims

Strasbourg

Après avoir démarré la rencontre en 3-5-2, Strasbourg est rapidement repassé avec une défense à quatre lors de son déplacement de samedi soir pour affronter Reims. Une décision prise suite à l’ouverture du score de Moussa Doumbia (6eme), mais ce changement n’a pas permis de totalement libérer le Racing. Alors que les hommes de David Guion auraient pu faire le break par l’intermédiaire de Marvin Martin (35eme) et de… Ludovic Ajorque (44eme), il a fallu attendre le retour des vestiaires pour que les Alsaciens trouvent l’ouverture sur leur première frappe de la soirée. Une réalisation d’Adrien Thomasson (48eme) qui devait définitivement lancer les visiteurs, mais un coup-franc magnifique de Mathieu Cafaro a permis aux locaux de reprendre les devants (66eme). Avec un duo Ludovic Ajorque – Lebo Mothiba aux abonnés absents aux avant-postes, les hommes de Thierry Laurey n’ont pas été en mesure de recoller malgré une énorme occasion de Benjamin Corgnet (87eme), et il s’agit de leur première défaite depuis la 14eme journée (1-0 contre Nîmes). Après deux nuls et une défaite, les Rémois ont su mettre les ingrédients nécessaires pour renouer avec la victoire. Les voici de retour dans la première partie du classement, avec deux points d'avance sur leur adversaire du jour.A la suite d’un renvoi de la tête de Mitrovic, M.Doumbia tente sa chance instantanément à l’entrée de la surface du Racing. Légèrement décalé côté gauche, l’ailier rémois arme une demi-volée topée du pied droit qui trompe Sels. Après deux rebonds, cette frappe percute le poteau opposé du gardien belge avant de terminer au fond des filets.Plein axe, M.Martin hérite du ballon aux abords de la surface strasbourgeoise et enchaîne avec une frappe du pied droit. Mitrovic dévie en corner avec l’aide de la cuisse… puis de la main. M.Batta demande le VAR mais ne désigne pas le point de penalty.Sur un corner frappé côté gauche par Oudin, Ajorque n’est pas loin de marquer son contre son camp. Sous la pression d’Abdelhamid, l’ancien Clermontois place un coup de tête qui est sauvé sur sa ligne par Lala.Après une récupération d’I.Sissoko, J.Martin percute sur le côté droit et tente sa chance aux abords de la surface rémoise. Son centre-tir est repoussé par E.Mendy, mais le ballon arrive sur Thomasson qui a bien suivi pour marquer du pied droit dans le but vide.Lala frappe un corner côté gauche. A l’entrée de la surface rémoise, Thomasson arme une reprise de volée du pied droit qui flirte avec le poteau gauche d’E.Mendy.Lancé par Konan, Oudin tente sa chance depuis l’angle gauche de la surface du Racing. Sa frappe du pied gauche est détournée en corner par Sels, qui s’est parfaitement détendu sur sa gauche.Quelques secondes après son entrée en jeu, Cafaro se charge d’un coup-franc. A trente mètres du but rémois, l’ancien Toulousain déclenche une frappe somptueuse du pied droit qui termine dans la lucarne d'un Sels battu sur sa gauche.Servi par Lala, Da Costa percute sur le côté gauche de la surface rémoise. Dévié, son centre en retrait arrive sur Corgnet qui reprend déclenche du plat du pied droit. Alors qu’E.Mendy est battu, Konan sauve devant sa ligne.Auteur de l’ouverture du score, son premier but depuis… la première journée,s’est montré particulièrement percutant sur son côté gauche. Avec Ghislain Konan pour épauler, l’ailier ivoirien a posé beaucoup de problèmes au Racing.Reims n’a pas réalisé son 10eme clean-sheet de la saison, mais il faut une nouvelle fois souligner la performance d’. Avec 25 ballons gagnés, le Marocain a été intraitable face aux attaquants strasbourgeois qui n’ont pas existé ce samedi soir.Alors que Marvin Martin lui a été préféré au coup d’envoi,a fait basculer la rencontre sur un coup-franc somptueux. L’ancien joueur de Toulouse a apporté la meilleure des réponses après avoir démarré sur le banc pour la première fois depuis le mois d’octobre.Associé à Ludovic Ajorque aux avant-postes,n’a pas connu une grande soirée. Auteur de la faute qui amène le 2eme but rémois, l’attaquant sud-africain n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent face au duo Yunis Abdelhamid – Björn Engels. Difficile de faire la différence lorsque l’on ne tente pas une seule fois sa chance, non ?En l’absence de Pablo Chavarria, c’estqui était aligné à la pointe de l’attaque rémoise, et on ne peut pas dire que l’ancien Troyen ait fait un grand match. Le Sud-Coréen n’a pas calculé ses efforts, mais on retiendra surtout son manque d’impact. Avec zéro frappe et 56% de passes réussies, les statistiques sont implacables.Pour sa première titularisation en championnat depuis le 3 novembre,n’a pas assez pesé sur les débats. Le capitaine rémois a eu quelques bonnes situations, mais le dernier geste a manqué de justesse. Pas assez précis dans ses transmissions, l’ancien joueur de Sochaux, de Lille et de Dijon a logiquement été remplacé en début de seconde période.Une bonne prestation de la part de M.Batta qui a fait le boulot malgré quelques situations litigieuses.Temps neigeux et froid - Pelouse convenable: M.Batta (: M.Doumbia (6eme) et Cafaro (65eme) pour Reims – Thomasson (48eme) pour Strasbourg: Romao (72eme) pour Reims – Mitrovic (77eme) pour Strasbourg: AucuneE.Mendy () – Foket (), Engels (), Abdelhamid (), Konan () – Chavalerin (), Romao () – Oudin (), M.Martin (cap) () puis Cafaro (64eme), M.Doumbia () puis Ndom (77eme) – Suk () puis Ojo (88eme): J.Carrasso (g), Disasi, Dingomé, Mbemba, Ojo: D.GuionSels () – L.Koné (), Mitrovic (cap) (), P.Martinez () – Lala (), J.Martin (), I.Sissoko () puis Da Costa (83eme), Thomasson (), Caci () puis Zoho (76eme) – Mothiba (), Ajorque () puis Corgnet (66eme): Kawashima (g), Aaneba, Corgnet, Lienard, Y.Fofana: T.Laurey