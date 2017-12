La prolongation de Messi en passe d’être officialisée ?

Les contes liant le FC Barcelone et Lionel Messi sont des feuilletons quasi-annuels dont les débouchés sont connus d’avance.

L’épisode de cette fin de saison n’a pas fait exception, même si le faux suspense aura duré un peu plus longtemps qu’à l’accoutumée. Mais qu’importe, puisque le dénouement est le même. Le génial argentin a prolongé son contrat et s’éternisera encore un peu plus dans son club de toujours. D’ici quelques jours, peut-être même avant ce week-end, le Barça officialisera la nouvelle attendue par tous les supporters, selon Mundo Deportivo.

3 ans de plus dont un en option

Les Blaugrana n’avaient pas le droit à l’erreur. Le contrat de La Pulga s’étendait jusqu’en juin 2018 et le moindre faux-pas aurait pu conduire à la catastrophe. Les négociations ont duré, mais le départ en vacances du quintuple Ballon d’Or n’a pas stoppé les pourparlers entre son père, Jorge, Josep Maria Bartomeu, président du club, et leurs avocats. La moindre petite clause a été épiée par les deux camps et l’accord a fini par devenir total : l’Argentin serait désormais lié avec le vice-champion d’Espagne jusqu’en 2020, et pourrait même l’être jusqu’en 2021 en cas d’activation de l’option d’une année supplémentaire.

Clause record

Le quotidien espagnol proche de l’entité ne précise pas si l’attaquant deviendra, dans la foulée, le joueur le mieux payé d’Europe. Il ne devrait pas en être loin. Une chose est sûre, il compterait de nouveau parmi les plus chers de la planète, sa nouvelle clause libératoire étant désormais évaluée à 300 millions d’euros. Messi et le Barça, une affaire qui roule. Et bien juteuse.