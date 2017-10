La conférence de presse de Dimitri Payet

Dimitri Payet, dans quel état d’esprit effectuez-vous votre retour en équipe de France ? Je suis très content de revenir. Le dernier rassemblement, j’étais blessé, donc ça remonte à juin. Il y a eu un manque. J’arrive dans le même état d’esprit que d’habitude, je suis à la disposition du coach pour deux matchs très importants avec un objectif qu’on connait tous.

Comment vous sentez-vous sur le plan physique ?

Plus je joue, mieux c’est. J’enchaîne les matchs pour pouvoir retrouver le rythme. Ce n’est jamais évident de se blesser en début de saison, on perd assez rapidement quand on ne joue pas. Je me sens de mieux en mieux.

Avez-vous douté en voyant l’émergence de joueurs comme Lemar et Mbappé ?

Non, moi-même j’avais dit que mon objectif personnel était de faire partie de cette équipe pour la Coupe du Monde 2018. Je sais qu’il y a de la concurrence, et je sais qu’après le Mondial, avec l’émergence de ces jeunes talents ce sera plus dur pour les joueurs de mon âge.

Payet : « Avec Deschamps il y a un mot d’ordre : gagner »

Comment se passent vos relations avec Lemar et Mbappé ?

Très bien. Ce sont deux joueurs avec lesquels je passe beaucoup de temps en dehors du terrain. On est proches. Je suis content de les voir réussir, notamment Kylian avec un transfert très médiatisé et qui a su gérer ça à la perfection. Je suis surpris par rapport à ce transfert, à ce prix… Je me demandais comment il allait gérer cela. Et on a vu qu’il l’a très bien géré. Il a la tête sur les épaules, il est très bien entouré. Même en sélection, il s’adapte très vite. Je ne suis pas surpris qu’il devienne rapidement indispensable.

Quel souvenir gardez-vous du match aller contre le Bulgarie ?

Je me souviens de ce match où on avait été menés après un penalty. Ce sont des équipes qu’on croise aussi en championnat, qui réussissent très bien à domicile. Ils mettent beaucoup d’impact physique, ils se servent de leur environnement pour se surpasser et sortir des gros matchs contre des équipes plus fortes. On ne pourra pas dire qu’on n’est pas prévenus.

Comment définiriez-vous la patte Didier Deschamps ?

Il y a un mot d’ordre qui est de gagner. C’est la chose la plus importante quand on dirige une sélection, et notamment en phase d’éliminatoires. Il y a aussi une vie de groupe et un respect de ce groupe qui est important pour le sélectionneur, il le dit régulièrement. Il n’est pas là pour nous fliquer ou nous brider sur notre mode de vie. Il est plutôt cool avec nous.

Payet : « On est en tête de ce groupe, on a la meilleure place »

Le match nul contre le Luxembourg pèse-t-il encore sur le groupe ?

Un peu. Si on avait gagné on aurait encore trois points d’avance sur la Suède. Mais ce n’est peut-être pas plus mal d’avoir cette pression d’être au maximum et de devoir gagner ces deux matchs pour se qualifier. On est en tête de ce groupe, on a la meilleure place. On joue la Bulgarie après que toutes les équipes les aient joués. On sait donc à quoi s’attendre. Et puis il y a aussi le fait de les avoir battus au match aller, on a certaines certitudes dans notre jeu. A nous de mettre cela en place pour faire en sorte que tout se passe bien.

Comment jugez-vous la situation de Giroud et Lacazette ? L’un joue mais n’a pas le statut de titulaire, l’autre ne joue pas mais a ce statut…

Il y avait l’exemple de Raphaël (Varane) qui était titulaire avec nous en étant remplaçant au Real. Quand des joueurs évoluent dans des grands clubs, même en étant remplaçants ils arrivent à être efficaces. Olivier est comme d’habitude. Je ne dirais pas qu’il a l’habitude de cette situation mais il arrive toujours à être performant et décisif quand il joue, donc je le sens naturel.

On se dirige vers une charnière Umtiti-Varane qui n’a que très peu été essayée. Est-ce une source d’inquiétude ?

Ce sont deux très grands défenseurs qui évoluent dans de grands clubs. Je ne me fais pas de soucis sur cette association.