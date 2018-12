Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Andoni Zubizarreta a fait le point sur ses deux années passées à l’OM. L'Espagnol est notamment revenu sur sa relation avec Rudi Garcia et la fameuse quête du « grantatakan ».





Depuis l’arrivée de Franck McCourt à la tête de Marseille, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta sont amenés à travailler ensemble. En tant que coach principal et directeur sportif, il est de leur devoir d’accorder leur violon afin d’adopter une stratégie notamment durant la période des transferts.avec notamment une perte d’influence de l’Espagnol sur certains transferts comme celui de Kevin Strootman l’été dernier. Une version que réfute l’ancien portier du Barça. « On discute ensemble, on décide, précise « Zubi » dans L’Equipe. Sur le défenseur, on a décidé, ici un jour vers midi, avec Rudi, de prendre Caleta-Car. Et le lendemain matin j’étais en Croatie. Ce n’est pas possible de recruter un joueur qu’un entraîneur n’aime pas. » Pas de guerre d’ego donc mais des discussions franches entre les trois têtes pensantes du club avec Jacques-Henri EyraudSi on les met souvent en désaccord, Garcia et Zubizarreta sont au moins sur la même longueur d’onde publiquement concernant le poste d’attaquant. Kostas Mitroglou et Valère Germain ne donnent pas satisfaction (3 buts chacun) et il ne se passe pas une semaine sans que la question du « grantatakan » ne revienne sur la Canebière. Mais à écouter le directeur sportif, ce poste ne représente pas une priorité à l’heure actuelle. « On raisonne au présent. On a trois attaquants en manque de confiance, concède-t-il dans le quotidien sportif.» Pour notamment revenir à la charge sur Mario Balotelli ? L’Italien est en fin de contrat en juin prochain et Andoni Zubizarreta ne ferme pas la porte. « Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Il faut laisser passer un peu de temps. » Du temps, ce n’est pas ce qui a manqué dans les discussions avec le buteur niçois l’été dernier. « On n’a pas été capables d’arriver à un accord car on n’a jamais trouvé l’élément pour faire le lien entre les trois parties. »Des difficultés financières qui mettent à mal le slogan de McCourt à son arrivée à Marseille. Il faut bien l’avouer, le « Champions Project » a pris du plomb dans l’aile et n’est plus ce projet faramineux pour rivaliser avec le PSG. L’OM est rentré dans le rang et ne peut s’accorder de grandes folies. «», concède le Basque. Dorénavant, la cellule de recrutement cherche les bonnes affaires comme Luiz Gustavo avec des joueurs expérimentés et pourquoi pas libre comme Alberto Moreno. « Normalement, ce n’est pas notre marché. Après, sa situation est intéressante mais c’est aussi intéressant pour le FC Séville, qui cherche un latéral gauche. » Au moins Jordan Amavi est au courant : Marseille cherche bien un latéral gauche.