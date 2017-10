La black-list du Barça

Alors que la saison n’est pas encore terminée avec en ligne de mire le titre, le FC Barcelone a déjà les yeux tournés vers la saison prochaine avec un nouveau coach à trouver et un marché de transferts notamment au niveau des départs.

La saison du Barça même si elle se termine sur un titre de champion à l’issue de la Liga sera malgré tout négative au moment de faire le bilan. L’incroyable « remontada » contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ne doit pas faire oublier l’élimination sans combattre le tour suivant contre la Juventus Turin. Une déception pour le club catalan qui était considéré comme l’un des favoris au titre final et qui illustre un exercice chaotique. A deux journées de la fin, le Barça est toujours en course pour la Liga mais le jeu est loin d’être flamboyant. Luis Enrique est le premier visé et a annoncé qu’il ne continuerait pas le job à l’issue de la saison, usé par ses trois années à la tête des Blaugrana.

Départ programmé pour Turan et Mathieu

La direction s’est donc mise en tête de lui trouver un successeur et si pour l’instant, les rumeurs se font plus insistantes que le concret, le nom du prochain entraîneur à s’asseoir sur le banc du Nou Camp pourrait avoir une incidence sur le prochain Mercato. Car, si des arrivées de pointures sont attendues pour retrouver les sommets européens, il faudra aussi dégraisser et faire des choix concernant des joueurs loin d’être au niveau qu’on attend en Catalogne. Selon le quotidien régional, Sport, la direction catalane a établi une liste de joueurs à même de quitter le Barça cet été. Et ils sont nombreux ! Deux sont déjà considérés comme « transférables ». Il s’agit d’Arda Turan et de Jérémy Mathieu. Le Turc avait plutôt bien commencé cette saison avant de voir les blessures le plomber et le clouer sur le banc la plupart du temps. Les fans catalans n’ont eu que très peu l’occasion de voir le joueur rayonnant qu’il était à l’Atletico Madrid et malgré deux saisons décevantes, il garde une certaine cote notamment dans son pays.

Dégraisser pour acheter

Pour Mathieu, la donne est différente. A 33 ans, l’ancien Sochalien est en bout de course et sa prestation au match aller contre la Juventus a frôlé le catastrophique. D’autres ont des chances de rester mais une offre alléchante pourrait changer la donne : il s’agit de la doublure Jasper Cillessen qui s’est contenté de miettes derrière Ter Stegen, d’Aleix Vidal qui revenait plutôt bien avant de se blesser gravement. Denis Suarez, qu’on annonce comme le successeur d’Iniesta, n’a pas assez pesé cette saison et pourrait plier bagages. Enfin, les cas de Lucas Digne, Paco Alcacer, Rafinha et André Gomes posent questions face à leur faible rentabilité. Qu’on se le dise, l’été sera chaud sur les bords catalans de la Méditerranée.