La belle affiche - Le derby entre le Torino et la Juventus (vidéo)

"Alea jacta est" (les dés sont jetés). Lancé le 6 décembre dernier, l’appel à candidatures de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour accueillir la(15 juin - 13 juillet) à la place du, déchu de son statut de pays-hôte, a expiré vendredi à minuit. Désormais, il n’est plus possible pour les Nations intéressées de candidater et l’ainsi que l’auront, sauf rebondissement de dernière minute, été les seuls à postuler comme l'affirme lace samedi. Le processus de sélection va ainsi suivre son cours et l’instance dirigeante du football africain "demandera des informations complémentaires aux soumissionnaires et organisera éventuellement des visites sur place afin de compléter l’évaluation des dossiers de candidatures". Il convient de rappeler que l’heureux élu pour accueillir la première grande messe du football africain à 24 Nations sera connu le 9 janvier prochain. A lire aussi >> Le Cameroun disqualifié de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ?