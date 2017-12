L2 - Sochaux : La DNCG clémente avec le FCSM

Sochaux a révélé lundi soir les conclusions de son audition devant la DNCG. Le club de Ligue 2 bénéficiera d’un encadrement de sa masse salariale et fera face à une « interdiction de recruter à titre onéreux » lors du prochain Mercato d’hiver.

La décision était attendue et est tombée ce lundi : le FC Sochaux-Montbéliard s’en est plutôt bien sorti lors de son audition devant la DNCG dans la soirée. Dans une situation économique floue depuis le liquidation judiciaire de la filiale française de Ledus, le groupe chinois qui a racheté le club en 2015, le FCSM va bénéficier d’un encadrement de sa masse salariale et devra faire face à « une interdiction de recruter à titre onéreux » lors du Mercato d’hiver. « Les chiffres présentés pour l’actuel exercice 2017/2018 se sont avérés conformes au budget présenté en mai 2017. Les dirigeants du FC Sochaux-Montbéliard ont aussi dévoilé dans le détail leur projet de budget pour la saison 2018/2019, et Monsieur Li s’est formellement engagé à un nouvel apport financier », a précisé le club dans un communiqué. Sochaux va déposer une plainte Plus tôt dans la journée, Sochaux avait dénoncé dans un autre communiqué la publication dans L’Est Républicain d’informations « stratégiques frauduleusement soustraites, (…) livrées sans précision du contexte dans lesquelles elles ont été établies ». Le club s’apprête donc à « déposer une plainte à l’encontre de la ou les personnes auteures de cette divulgation ».