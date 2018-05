L2 - Orléans : Le président Philippe Boutron placé en garde à vue

Philippe Boutron, président de l’US Orléans, a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour abus de biens sociaux.

L’US Orléans pensait vivre une fin de saison tranquille après avoir assuré son maintien en Ligue 2 assez rapidement. Raté. Ce vendredi, l’AFP révèle que le président du club du Loiret, Philippe Boutron, a été placé en garde à vie, ainsi que son ancien coprésident Claude Frousse et le fils de ce dernier. L’enquête porte sur des soupçons « d’abus de biens sociaux et fausses factures concernant les relations avec le club des différentes sociétés », a expliqué le procureur de la République d’Orléans. Dans le viseur des enquêteurs : la rénovation du stade de la Source.