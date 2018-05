L2 - Nimes : Les Crocodiles dévoilent leur nouveau logo

Lancé dans la course à la montée en Ligue 1, le Nîmes Olympique a présenté son nouveau logo avant la 37eme journée de Ligue 2. Épuré et moderne, ce nouvel emblème reprend les principales caractéristiques de l'écurie entraînée par Bernard Blaquart.

Lancés dans une course infernale pour la montée en Ligue 1, les Crocodiles Nîmois ont profité des heures précédents la 37eme journée de L2 pour présenter le nouveau logo du club. Épuré et moderne, ce nouvel emblème reprend les principales caractéristiques de l’écurie entraînée par Bernard Blaquart. La date de création (1937), les Arènes de Nîmes et le crocodile.