L2 - Nîmes : Le bonheur de Baptiste Valette

Baptiste Valette, le gardien du Nîmes Olympique officiellement promu en Ligue 1 suite à sa victoire (4-0) contre le GFC Ajaccio, a savouré la nouvelle à l'issue de la rencontre.

Après 25 ans, le Nîmes Olympique retrouve officiellement la Ligue 1. Arrivé comme troisième gardien l’été dernier, Baptiste Valette est devenu le titulaire après dix journées pour ne plus jamais sortir. L’ancien joueur de Montpellier, de Saint-Etienne et de Virton affiche sa satisfaction après le succès de vendredi soir contre le Gazélec Ajaccio (4-0). « C’est fantastique, c’est sûr, a-t-il confié au micro de beIN Sports. Première saison en Ligue 2 pour moi, une montée dans un club exceptionnel et avec un public juste énorme.. Vivre cela, c’est un régal ! J’ai su saisir ma chance, j’ai beaucoup travaillé pour rester à cette place. Mes défenseurs, mon équipe, mes équipiers m’ont aidé. C’est un réel plaisir avec les moments difficiles que j’ai vécu au début de saison. Les Nîmes-Montpellier seront des matchs particuliers la saison prochaine. J’espère qu’on va gagner ! »

« On ne pense pas à la fatigue, a déclaré, de son côté, Bernard Blaquart, le coach des Crocos. On est très heureux, c’est tellement beau. C’est la soirée parfaite qui conclut une belle saison. Nous sommes un beau dauphin de Reims. Il y a trois ans en arrière, le club était moribond, avec une image déplorable et catastrophique. On a failli se faufiler dans le trio de l’accession la saison dernière. On est reparti avec la même dynamique. Les clés de la réussite ? Il y en a plein. La réussite que l’on ne maîtrise pas. On a su conserver notre noyau fort. On y ajouté des recrues pour avancer. On va profiter. Tous ces résultats depuis trois saisons, on ne pouvait pas les imaginer, ni même les rêver. On n’avait rien à perdre. Cette accession, c’est aussi beau que d’avoir sauvé le club il y a deux saisons. »