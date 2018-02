L2 - Lens : La fin de l’aventure pour Nicolas Douchez ?

Condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 10000 euros d’amende pour « violences en état d’ivresse » envers une femme et dégradation du bien d’autrui », Nicolas Douchez pourrait prochainement quitter le RC Lens. Selon La Voix du Nord, le gardien de 37 ans pourrait négocier une rupture de son contrat.

Et si Nicolas Douchez ne reportait plus jamais la tunique du RC Lens ? Dans le Nord de la France, cette idée commencerait à faire son bout de chemin… Condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 10000 euros d’amende pour « violences en état d’ivresse » envers une femme et dégradation du bien d’autrui », l’ancien gardien du Paris Saint-Germain pourrait prochainement quitter le club cher à Gervais Martel. Selon La Voix du Nord, le portier de 37 ans, qui ne devrait pas faire appel, pourrait rapidement négocier une rupture de son contrat. Eloigné du groupe lensois depuis le mois d’octobre, Nicolas Douchez ne devrait plus porter la tunique du Racing Club de Lens… Selon le quotidien régional, le gardien natif de Rosny-sous-Bois pourrait être tenté de relever un nouveau défi pour terminer sa carrière sur une bonne note.