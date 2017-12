L2 - Lens : Brice Dja Ddjedje (Watford) prêté ?

Selon nos confrères de L’Equipe, Brice Dja Djedje, le latéral droit de Watford, pourrait être prêté à Lens (L2).

Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Watford, le latéral droit international ivoirien Brice Dja Djedje (26 ans) se rapprocherait de la sortie. En manque de temps de jeu avec le Hornets (0 apparition cette saison en Premier League), l’ancien joueur de Paris, Evian et Marseille pourrait profiter du Mercato d’hiver pour retourner en France. Selon nos confrères de L’Equipe, le natif d’Aboudé pourrait être prêté à Lens (L2), mais les Sang et Or ne seraient néanmoins pas les seuls sur les rangs.