L2 : Le titre de champion d'automne pour Reims

Vainqueur à Niort (2-1), Reims est sacré champion d’automne. Après son succès face à Sochaux (2-1), Lorient retrouve provisoirement le podium.

En déplacement sur la pelouse de Niort, Reims a poursuivi sa belle série de sept matchs sans défaites en Ligue 2. Les hommes de David Guion ne se sont pourtant pas rendus la tâche facile en concédant rapidement l’ouverture du score par l’intermédiaire de Didier Lamkel Zé (1ère). Diego Rigonato (49ème) et Rémi Oudin (62ème) se sont chargés de renverser la vapeur en seconde période. Avec ce succès, les Champenois s’offrent le titre honorifique de champion d’automne. Avant la dernière journée de la phase aller, Reims compte en effet sept points d’avance sur Nîmes, deuxième, qui recevra Clermont lundi. Lorient a pris son temps Né et formé à Lorient, Florian Martin a bien failli jouer un mauvais coup à son club de cœur. Le milieu de terrain sochalien a ouvert le score d’une belle frappe du gauche (55ème) avant de voir son équipe craquer en fin de rencontre. C’est d’abord Denis Bouanga qui a égalisé (81eme), avant que Lindsay Rose (87ème) ne donne la victoire à son équipe en profitant de l’expulsion peu de temps avant d’Adolphe Teikeu (83eme). Après deux défaites consécutives, les Merlus renouent avec le succès et s’installent provisoirement sur le podium. A noter également le succès sans histoire de Brest face à Bourg-en-Bresse (3-0). Les hommes de Jean-Marc Furlan ne sont qu’à trois points de Nîmes, deuxième. Nancy se donne de l’air Dans le bas de tableau, c’est Nancy qui fait la bonne opération de la soirée. En s’imposant sur la pelouse de Tours (2-1) grâce à un doublé de Youssouf Hadji, les Lorrains, se donnent de l’air avec la zone rouge. En déplacement sur le terrain du Paris FC, Lens n’a de son côté pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Les hommes d’Eric Sikora, bien qu’en infériorité numérique, ont su ramener un point grâce à un penalty transformé par Cristian Lopez (65ème). A la recherche d’un succès depuis la 12ème journée, Auxerre n’a pas su relever la tête face à Châteauroux (1-2). Match nul (1-1) enfin entre Valenciennes et Quevilly-Rouen, toujours à la recherche d’un premier succès loin de ses bases cette saison.