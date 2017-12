L2 (J19) : Reims déroule contre Valenciennes et prend ses distances

Après sa large victoire de samedi après-midi contre Valenciennes (5-1), le leader rémois prend sept longueurs d’avance sur Nîmes.

Malgré une ouverture du score de Lossemy Karaboué (13eme), Valenciennes a pris une claque lors de son déplacement de samedi après-midi pour affronter Reims. Avec un triplé de Jordan Siebatcheu et un doublé de Pablo Chavarria, les troupes de David Guion n’ont pas laissé la moindre chance aux visiteurs qui ont fait preuve d’une efficacité redoutable (8 tirs cadrés). Invaincus en championnat depuis le 13 octobre dernier et un revers à Châteauroux (3-1, 11eme journée de Ligue 2), les coéquipiers de Danilson Da Cruz sont tout simplement intouchables en ce moment. Avec cette victoire, le club du président Jean-Pierre Caillot prend provisoirement sept points d’avance en tête du classement (le match entre le Gazélec Ajaccio et Nîmes a été reporté en raison des intempéries), le troisième étant aujourd’hui relégué à… onze longueurs. Si le VAFC reste sur trois matchs de rang sans succès en Ligue 2, les Rémois poursuivent leur cavalier seul.