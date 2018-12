L2 (J19) : Le derby Metz-Nancy reporté

Actuellement consultant pour Canal+, Habib Beye rêve d’entraîner un jour l’OM, où il a joué entre 2003 et 2007. L'ex-international sénégalais attend de passer ses diplômes avant de faire le grand saut.

Beye et l’exemple de Landreau avec Lorient



#10AnsCFC

🗨 "Mon métier, c’est de donner mon avis. Si je ne le fais pas, je ne sers à rien" 🎙

L'interview d'@BeyeHabib dans le livre collector spécial 10 ans du #CFC aux @EditionMarabout 📰 : https://t.co/fhKLhf0m81



— Canal Football Club (@CanalFootClub) 14 décembre 2018

À l'occasion de la sortie d'un livre sur les 10 ans du Canal Football Club, Habib Beye (41 ans) a fait part de son envie d’entraîner un jour l’Olympique de Marseille . Passé entre 2003 et 2007 sur la Canebière, l’ancien latéral (ou défenseur central) de l’équipe du Sénégal () a d’ailleurs entamé son cursus pour devenir coach, mais il n’est pas question de griller les étapes pour celui qui est actuellement consultant pour Canal+.A la retraite depuis 2012 et la fin de son expérience avec les Anglais de Doncaster, Habib Beye, qui est aussi passé par Paris, Strasbourg, Newcastle et Aston Villa, veut faire les choses dans l’ordre. Si le CFC peut effectivement lui servir de vitrine « pour séduire des dirigeants de clubs », le natif de Suresnes pose une condition avant de faire le grand saut : « Avoir les diplômes requis pour entraîner au plus haut niveau. Mickaël Landreau , qui était au CFC, n'a été sollicité par Lorient qu'à partir du moment où il a eu ses diplômes. Peut-être que le président de Lorient s'est dit : "Il n'a pas d'expérience mais quand je l'écoute, sa vision et sa philosophie du foot correspondent à nos valeurs".». Ce ne sera donc pas pour tout de suite, et Rudi Garcia a encore un peu de temps devant lui…