L2 (J19) : L'AC Ajaccio, Le Havre, Brest et le Paris FC doublent Lorient

Accroché à Bourg-en-Bresse (2-2) après avoir été mené 0-2, Lorient a quitté le podium où s'est invité l'AC Ajaccio, tombeur d'Auxerre (3-1). Tous vainqueurs, Le Havre, Brest et le Paris FC en ont également profité pour doubler les Merlus.

Mickaël Landreau a quitté la pelouse de Bourg-en-Bresse avec le masque. La victoire contre Sochaux (2-1) qui avait quelque peu fait oublier les deux revers consécutifs contre Nîmes et Valenciennes n’a pas été confirmée, mais l’entraineur de Lorient peut au moins se satisfaire d’avoir remonté deux buts. Si cela ne le contentera pas, l’ancien gardien a connu un début de match cauchemardesque à la tête des Merlus après les buts de Merdji (12eme) et Martin (16eme). Mais, dans la pluie et le vent, Lorient a recollé (2-2) grâce à Marveaux (21eme) et Bouanga (51eme). S’ils ont évité une cinquième défaite, les Merlus ont quitté le podium. L’AC Ajaccio inflige un dixième revers à Auxerre Troisième avant cette 17eme journée, amputée du match GFC Ajaccio-Nîmes, reporté en raison de conditions climatiques délicates, le FCL a été doublé par… quatre équipes. Rien que ça ! L’AC Ajaccio s’est emparé de la troisième marche en dominant aisément Auxerre (3-1) en Corse. Après le départ de Francis Gillot, l’AJA est encore tombé et a concédé son dixième revers de la saison. Tombeur de Niort (2-1) grâce Assifuah (11eme) et Bonnet (69eme), Le Havre est également passé devant comme Brest, qui s’est baladé sur la pelouse de Quevilly-Rouen (4-1, buts de Bernard, Diallo, Butin et Faussurier), et le Paris FC. Aldo Platini honoré, Ech-Chergui buteur libérateur Sans succès depuis le 24 novembre, le club parisien a poussé jusqu’au bout à Nancy, où la mémoire d’Aldo Platini (décédé cette semaine) a été honorée avant le coup d’envoi, et été récompensé à la 90eme sur un missile gagnant d’Ech-Chergui délivré du pied gauche des vingt mètres. Grâce à Robinet et au premier but de Lasme en professionnel, Sochaux s’est remis à l’endroit après son revers à Lorient en l’emportant à Clermont (2-0). Le FCSM est 8eme devant son adversaire du soir et Châteauroux, accroché à domicile par Orléans (0-0).