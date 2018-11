L2 (J16) : Lens accroche Lorient et fait les affaires de Brest

Lens est revenu de nulle part pour ramener un match nul de Lorient ce vendredi soir (2-2). Un résultat qui fait les affaires de Brest, vainqueur de l'AC Ajaccio dans le même temps (2-0). En bas de classement, Sochaux continue de broyer du noir et Nancy enchaîne une deuxième victoire de rang.

Brest toujours invincible

Lens miraculé à Lorient

Sochaux ne répond plus, Nancy se rapproche

Et aussi…

Invaincu depuis le 17 août en Ligue 2,Pas aussi brillants qu’à l’accoutumée dans le jeu, les hommes de Jean-Marc Furlan ont trouvé la clé sur un coup de pied arrêté face au 17eme de L2. Servi à merveille par Autret, Castelletto a réalisé la reprise parfaite à l’entrée de la surface pour faire trembler les filets ajacciens. Réduit à dix, le club corse a cédé une deuxième fois en contre dans le temps additionnel, avec Mayi pour reprendre le caviar de Charbonnier. Ce succès brestois, le dixième de la saison, permet aux Bretons de conforter leur place de dauphin du FC Metz, et de maintenir la pression sur le club lorrain. Surtout,Privé de Kyei, Mesloub et Gillet pour son déplacement très important à Lorient ce vendredi,. En Bretagne, le RCL a pourtant longtemps cru concéder sa quatrième défaite sur les cinq dernières journées de championnat après le but contre son camp d’Haidara, puis la réalisation de Claude-Maurice en contre-attaque. Mais alors qu’ils étaient menés de deux buts, les Sang et Or ont trouvé les ressources pour se relancer. Doucouré a réduit l’écart d’une frappe lointaine et maligne après une sortie aux poings de Meslier. EtCe résultat nul ne fait les affaires de personne au classement. Brest, deuxième, s’échappe, et Grenoble, cinquième, pourrait même doubler Lorient et Lens en cas de succès contre Metz samedi (14h00).Le choc psychologique tant espéré n’a pas eu lieu. Pour la première d’Omar Daf sur le banc,Comme souvent, la défense sochalienne s’est sabordée toute seule en début de deuxième période, laissant Sissako libre de tout marquage dans la surface. Mais si les Doubistes ont poussé en fin de partie, seul Fuchs, sur un tir lointain très puissant, a fait trembler le public castelroussin ce vendredi soir. 18eme de Ligue 2,Face à une équipe d’Orléans qui marque le pas depuis un mois, l’ASNL a enchaîné un deuxième succès d’affilée pour la première fois de la saison (2-1). Triboulet a ouvert le score de la tête avant la mi-temps, et Dembélé a fait le break en deuxième période en contre-attaque.Lanterne rouge de Ligue 2, le Red Star n’arrive même plus à suivre le rythme de Nancy. Sur « leur » terrain de Beauvais, les Franciliens ont été écrasés par Troyes (0-3) avec notamment un doublé de Fortuné. L’ESTAC se rapproche du top 5, comme Clermont, vainqueur de Béziers avec deux buts de Pereira Lage (2-0). Niort est aussi dans le coup grâce à sa victoire sur le fil contre le Gazélec Ajaccio (0-1). Auxerre a confirmé sa meilleure forme en ramenant un point du Havre (1-1), et Valenciennes a été accroché par le Paris FC (0-0).