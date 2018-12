L2 (J16) : Accroché par Grenoble, Metz s'en contentera

Grâce à son match nul obtenu samedi après-midi à Grenoble (1-1), le leader messin reprend une longueur d’avance sur Brest (2eme).

Philippe Hinschberger

(entraîneur de Grenoble / Canal+ Sport)

Renaud Cohade

(milieu de Metz / Canal+ Sport)



#GF38FCM C'est terminé au Stade des Alpes ! Malgré l'ouverture du score de @NguetteO, le #FCMetz est forcé de partager les points avec @GF38_Officiel (1-1). Les Grenats conservent tout de même la tête du championnat de @DominosLigue2 !

— FC Metz ☨ (@FCMetz) 1 décembre 2018



Pas de but en seconde période entre Messins et Grenoblois. On reste 5e au classement, Metz reste leader.#GF38FCM

— Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) 1 décembre 2018

Après deux victoires de rang, Metz a connu un léger un coup d’arrêt lors de son déplacement de samedi après-midi pour affronter Grenoble (5eme), qui est invaincu depuis le 26 octobre dernier., les Grenats n’ont pu faire mieux qu’un match nul face aux hommes de Philippe Hinschberger. Alors que Matthieu Udol (genou) et Jonathan Rivierez (genou) ont été contraints de sortir sur blessure, le GF38 est revenu par l’intermédiaire d’Eric Vandenabeele (36eme). Une égalisation entachée d'une position de hors-jeu de Pierre Gibaud, mais les visiteurs n’ont pas su se créer suffisamment d’occasions pour faire basculer une rencontre qui n’aura pas atteint des sommets. Lors de la seconde période, il a d’ailleurs fallu une belle envolée d’Alexandre Oukidja (60eme) pour éviter une mauvaise surprise.On est mal entré dans notre match, pendant trente minutes. Nous étions trop spectateurs en première période, avec un manque de rythme. Le but nous réveille. Nous avons eu un bon temps fort sur la fin de la mi-temps. J’ai demandé que l’on reparte en face, mais il y a du solide. Je ne vais donc pas faire la fine bouche sur ce point.Il faut féliciter le groupe, les joueurs, le staff et l’ensemble du club. On savoure, on ne se prend pas la tête.Nous sommes tombés sur une bonne équipe de Grenoble, avec de l’impact physique. Ce fut un match avec beaucoup de duels. C’est dommage de ne pas avoir tenu ce score de 1-0.