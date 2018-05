L2 - GFC Ajaccio : Jérémie Bréchet va raccrocher les crampons

Ce lundi soir, Jérémie Bréchet (38 ans), défenseur du Gazélec Ajaccio, a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison 2017-18.

Il a décidé de dire stop. Ce lundi soir, Jérémie Bréchet (38 ans) a annoncé, via son compte Twitter, qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle, à l’issue de cette saison 2017-18. Passé par l’Olympique lyonnais (1998-2003), l’Inter Milan (2003-2004), la Real Sociedad (2004-2006), le FC Sochaux-Montbéliard (2006-2008 et 2009-2012), le PSV Eindhoven (2008-2009), l’ES Troyes AC (2012-2013) et les Girondins de Bordeaux (2013-2014), le défenseur a évolué 20 ans au plus haut niveau et bouclera la boucle au Gazélec Ajaccio où il sera resté quatre saisons (2014-2018). Lors de cet exercice, le natif de Lyon a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues (30 en Ligue 2, tous en tant que titulaire, 1 en Coupe de France et 1 en Coupe de la Ligue), pour deux buts inscrits. Le palmarès de l’ancien international français (3 sélections) est composé de deux titres de champion de France (2002, 2003), une Coupe de la Ligue (2001), une Coupe de France (2007) et une Coupe des Confédérations (2001).