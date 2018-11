L2 - Brest : Deux ans de plus pour Gaëtan Charbonnier

Iniesta: "No me dolería ver a Neymar de blanco" https://t.co/ZLuhGn6kzt pic.twitter.com/bqvC9o9U3j — Diario SPORT (@sport) 13 novembre 2018

« Ça ne me ferait pas de mal de voir Neymar au Real Madrid. Si cela doit se passer, ça se passera. Madrid se renforcerait avec un seul joueur. De quoi faire mal au Barça ? Ils ont des joueurs uniques et une équipe capable de remporter tous les titres », a indiqué le milieu évoluant au Japon dans une interview accordée à El Larguero. « Dire que Neymar ne doit pas revenir au FC Barcelone, c’est un peu catégorique. Évidemment, Neymar continue d’être l’un des meilleurs et dans une équipe, il fait la différence, mais ce ne sera pas facile de revenir», a-t-il conclu.